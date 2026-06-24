Над Рязанской областью ночью сбили три беспилотника

В ночь на 24 июня над территорией Рязанской области были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений и повреждений инфраструктуры на земле также не зафиксировано.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о пресечении массированной ночной атаки украинских БПЛА самолетного типа над рядом российских регионов, включая Рязанскую область.
Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области был объявлен в 08:32.