Над Рязанской областью ночью сбили три беспилотника

В ночь на 24 июня над территорией Рязанской области были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений и повреждений инфраструктуры на земле также не зафиксировано.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о пресечении массированной ночной атаки украинских БПЛА самолетного типа над рядом российских регионов, включая Рязанскую область.

Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области был объявлен в 08:32.