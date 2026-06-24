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Общество

Рязанские вузы вошли в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере

Алексей Самохин
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SuperJob и Госкорпорация «Роскосмос» представили совместный рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, завершивших обучение в вузах в 2020–2025 годах.

Абсолютный лидер рейтинга — МФТИ: средняя зарплата выпускников этого вуза 2020—2025 годов, работающих в IT-сфере, составляет 350000 рублей в месяц (+20000/+6% к 2025).

Второе место делят ИТМО и МИФИ (по 300000 рублей). ИТМО сохранил свои позиции в рейтинге (+10000 рублей/+3% за год), МИФИ поднялся на одну строку (+20000 рублей/+7%).

На третьем месте находятся сразу три вуза: МГУ, Бауманка и ВШЭ (по 290000 рублей). Зарплата выпускников МГУ не изменилась за год, что привело к потере университетом одной позиции в рейтинге. Бауманка и ВШЭ прибавили по 10000 рублей (+4%), сохранив свои места в топ-3.

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина впервые попал в рейтинг и занял 18 место. Средний размер зарплат выпускников в IT составляет сегодня 150 000 в месяц. 73% выпускников остаются работать в Рязани по окончании обучения в вузе.

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина сохранил свои позиции за год и занял 20 место. Средний размер зарплат выпускников в IT за год вырос на 10 000 рублей и составляет сегодня 140 000 в месяц. 78% выпускников остаются работать в Рязани по окончании обучения в вузе.

Всего в рейтинг вошли 85 вузов из 39 городов.

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

В исследовании принимают участие государственные и коммерческие вузы: классические и профильные технические университеты.

Рассматриваются резюме на соискание линейных и руководящих должностей в сферах разработки, информационной безопасности, тестирования ПО, DevOps, аналитики, исследования данных, машинного обучения, Data-инженерии и проч., размещенные не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования.

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