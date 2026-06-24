При атаке беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека

В ночь на 24 июня территория Нижегородской области подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Силами противовоздушной обороны над регионом было уничтожено 23 БПЛА. В результате падения обломков есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По предварительным данным, обломки сбитых дронов повредили один промышленный объект, несколько жилых домов и автомобилей.

Жертвами налета стали два человека. Еще двое пострадавших сейчас находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, заверив, что их семьям, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка со стороны властей.

Критических повреждений промышленная инфраструктура Нижегородской области не получила. На местах падения обломков продолжают работать оперативные и экстренные службы, ликвидирующие последствия инцидентов. Руководитель региона призвал жителей сохранять спокойствие и поблагодарил бойцов ПВО за защиту неба над областью.