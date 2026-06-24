Фото: телеграм-канал SHOT
Новости России

SHOT: на СВО погиб курганский маньяк Олег Фоминых

Никита Рязанцев
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В зоне проведения спецоперации погиб серийный убийца из Курганской области Олег Фоминых, пишет телеграм-канал SHOT.

По данным издания, 59-летний маньяк отправился на фронт в начале года. Он служил в штурмовой группе отряда «Шторм-Z» и попал под удар ВСУ. При этом опознать тело Фоминых удалось только сейчас.

Убийца орудовал с 1983-го по 1997 год. Следователям удалось доказать, что он лишил жизни подростка, девушку и мужчину. Также было два неудачных нападения, после которых жертвы выжили. Связать старые дела удалось только в 2022 году.

«Фоминых убивал с особой жестокостью. Он добивал своих жертв разными острыми предметами: отверткой, разбитой бутылкой и молотком», — говорится в публикации.

Выяснилось, что злоумышленник наносил множество ударов, а затем душил потерпевших. Также он снимал с тел ценные трофеи, например, часы.

В начале десятых его привлекли за причинение тяжкого вреда здоровью. В СИЗО ему позволили ознакомиться с материалами уголовного дела, но он съел свое чистосердечное признание. Это расценили как уничтожение вещественного доказательства.

В итоге Фоминых осудили 9 лет и 11 месяцев. Ему планировали добавить срок за три убийства, совершенные еще в прошлом веке. Однако приговор не успели вынести, так как тот уехал на фронт.

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