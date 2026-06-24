За сутки в Рязанской области ликвидировали десять пожаров

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области десять раз выезжали на ликвидацию возгораний. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Большая часть вызовов была связана с горением отходов и растительности. Спасатели ликвидировали шесть загораний мусора и два случая возгорания сухой травы.

Кроме того, в регионе было зарегистрировано два техногенных пожара:

Вечером 22 июня, в 19:35, диспетчеру поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Ивкино Клепиковского муниципального округа. Огонь охватил постройку на площади 64 квадратных метра. В ликвидации пожара были задействованы четыре человека личного состава и две единицы спецтехники.

На следующий день, 23 июня в 20:52, пожарных вызвали на тушение мусорного контейнера в Рязани. Очаг возгорания площадью один квадратный метр оперативно потушили силы МЧС в составе пяти человек и двух единиц техники.

О пострадавших в результате происшествий не сообщается.