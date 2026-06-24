Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
Новости мира

Илон Маск потерял статус триллионера, лишившись за день $118 миллиардов

Алексей Самохин
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Американский предприниматель Илон Маск перестал быть единственным в мире триллионером. Его состояние сократилось до $957 миллиардов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на актуальные данные Bloomberg Billionaires Index.

По информации аналитиков, в ходе последних изменений рейтинга совокупный капитал бизнесмена уменьшился сразу на $118 миллиардов. В статусе триллионера миллиардер смог продержаться менее двух недель. Как поясняет издание, расчет индекса Bloomberg ведется на основе рыночной стоимости акций компаний, долями в которых владеют участники списка.

Официально статус первого в истории триллионера закрепился за Маском после дебюта его аэрокосмической корпорации SpaceX на фондовом рынке. В ходе первичного публичного размещения акций (IPO), состоявшегося 12 июня, компания привлекла рекордные $75 миллиардов, реализовав более 555 миллионов ценных бумаг. Это позволило оценить всю SpaceX в $1,77 триллиона.

При этом эксперты финансового рынка и профильные СМИ изначально призывали относиться к оценке состояния Маска в $1,1 триллиона с осторожностью. Значительная часть этих средств существует лишь на бумаге и привязана к долгосрочным проектам. В частности, принадлежащие ему пакеты акций SpaceX стоимостью около $867 миллиардов фактически окупятся только после того, как будет реализован амбициозный план бизнесмена по созданию обитаемого человеческого поселения на Марсе.

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