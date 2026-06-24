Качественное образование и доступная медицина в современной России начали восприниматься гражданами как маркеры богатства и высокого социального статуса. К такому выводу пришел депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин, проанализировав результаты свежего исследования ВЦИОМ в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на телеканале «Царьград».

Парламентарий подчеркнул, что представления россиян об атрибутах успешной жизни за последние годы кардинально изменились. Если раньше статус связывали с дорогостоящими материальными вещами, то сегодня на первый план вышли базовые социальные гарантии, которые во времена Советского Союза являлись неотъемлемой частью повседневности.

Согласно данным опроса, ключевыми признаками богатства жители страны теперь считают возможность дать детям хорошее образование (50% респондентов) и получить качественную медицинскую помощь (39%). Михаил Делягин назвал это прямым следствием «титанических усилий» либеральной бюрократии по реформированию данных отраслей, добавив, что чиновники искренне гордятся подобными результатами. В качестве примера он привел заявления на ПМЭФ, где Единый государственный экзамен открыто называли фундаментальным достижением.

Изменения коснулись и других аспектов. Так, в 2006 году покупку любого жилья считали признаком успеха 23% опрошенных, тогда как сейчас этот показатель вырос до 32%. При этом ценность предметов интерьера упала — дорогую мебель назвали атрибутом статуса всего 3% участников исследования. По мнению депутата, это свидетельствует об усугублении жилищного кризиса, при котором дорогая обстановка теряет смысл ввиду отсутствия собственной недвижимости.