Госдума РФ, фото: duma.gov.ru
Общество

Госдума приняла закон о «кредитных каникулах» до полутора лет при рождении второго ребенка

Алексей Самохин
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Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», которые расширяют возможности получения отсрочки по платежам для семей с детьми. Теперь родители смогут оформить «кредитные каникулы» по ипотеке при рождении или усыновлении второго и последующих детей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале отметил, что в России сейчас проживает 24,5 млн семей, воспитывающих 30 млн детей, причем более чем в 45 % из них растут двое и более ребят. По его словам, новый закон разработан специально для поддержки таких семей.

Главным нововведением стало увеличение продолжительности льготного периода — в случае пополнения в семье родители смогут рассчитывать на отсрочку платежей по ипотечным договорам на срок до полутора лет. Для сравнения, ранее семьи с детьми могли претендовать на приостановку выплат максимум на шесть месяцев, причем для этого требовалось соблюдение целого ряда жестких условий.

Новые нормы призваны защитить семейный бюджет в случае возникновения временных финансовых трудностей, связанных с увеличением расходов после рождения ребенка. Вячеслав Володин обратил особое внимание на то, что действие принятого закона будет иметь обратную силу: оформить полуторагодовые каникулы можно будет в том числе и по тем ипотечным договорам, которые были заключены до официального вступления документа в силу.

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