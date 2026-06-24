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Новости России

ФАС вместе с маркетплейсами блокирует продавцов-спекулянтов топлива 

Алексей Самохин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организовала взаимодействие с крупнейшими цифровыми платформами для пресечения спекулятивных сделок по перепродаже моторного топлива. Об этом сообщается на официальном сайте УФАС России по Рязанской области.

В рамках совместной работы онлайн-платформа «Авито» временно скрыла все объявления о торговле топливом. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компания не доработает правила размещения в данной категории. В свою очередь, маркетплейсы Ozon и Wildberries ввели полный запрет на продажу автомобильного топлива. Системы модерации этих площадок блокируют любые попытки создания карточек подобных товаров еще на этапе проверки, не допуская их появления на витринах.

В ведомстве подчеркнули, что антимонопольная служба на постоянной основе проверяет экономическую обоснованность всех составляющих стоимости нефтепродуктов, включая расходы на транспортировку, хранение и сбыт. По итогам внеплановых проверок крупных нефтетрейдеров на оптовом рынке уже возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении трех компаний.

Специалисты ФАС выявили факты, подтверждающие координацию действий этих организаций при заключении сделок на биржевых торгах. По данным службы, участники антиконкурентного соглашения занимались регулярной перепродажей бензина и дизельного топлива по завышенным ценам с целью получения дохода в особо крупном размере. В случае подтверждения нарушений к компаниям будут применены жесткие меры реагирования.

В Рязани пользователи соцсетей сообщают о происшествиях, связанных с работой АЗС. Вот пара заголовков новостей: 

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином 

В Рязани мужчины подрались в очереди за бензином на АЗС

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