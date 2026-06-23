Фото: «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте
Общество

В Рязани мужчины подрались в очереди за бензином на АЗС

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На одной из автозаправочных станций на улице Шабулина в Рязани произошел конфликт с дракой между автомобилистами, вынужденными часами стоять в очереди за топливом. Кадры скандала публикует группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

На видео, опубликованном в соцсети, запечатлен момент, когда двое мужчин выясняют отношения с помощью кулаков. Судя по кадрам, конфликт перерос в настоящую потасовку: оппоненты активно размахивают руками и наносят удары ногами. В ходе маневров один из участников драки даже потерял обувь.

Ситуацию удалось разрядить лишь благодаря вмешательству третьего мужчины, который сумел расцепить дерущихся. Что именно стало причиной конфликта — неизвестно. Возможно, виной всему многочасовое ожидание и накаленная атмосфера в очереди за топливом.

Напомним, что в последнее время рязанские АЗС столкнулись с наплывом автомобилистов. Очереди за бензином растягиваются на километры, а время ожидания может составлять несколько часов. В таких условиях даже незначительный повод может спровоцировать серьезный конфликт между водителями, чьи нервы и без того натянуты до предела.

Ранее рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином. Действия одной из автолюбительниц вызвали конфликт. Она громко ругалась на тех, кто пытался вклиниться в поток, и намеренно мешала проезду другим автомобилям. Важно отметить, что женщина не убрала свой автомобиль с дороги, даже когда ей предоставили возможность проехать.

Власти Рязани разъяснили ситуацию с нехваткой бензина на автозаправках. Министерство экономического развития Рязанской области дало официальное объяснение в ответ на сообщения в соцсетях о проблемах с продажей топлива на некоторых АЗС региона.

В министерстве уточнили, что временные ограничения на заправках связаны с сезонным увеличением спроса на бензин. В настоящее время в регионе разгар отпусков, и автовладельцы заправляют машины значительно чаще, чем обычно, что приводит к повышенной нагрузке на отдельные станции.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Высокая трава во дворах и вблизи автодорог Рязани стала причиной критики со стороны Павла Малкова

Популярные материалы

Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Транспорт и дороги

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал.
Новости России

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в картеле

Схема предполагала регулярную перепродажу бензина и дизельного топлива по искусственно завышенным ценам.
Новости России

Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Тульской области

После инцидента жители пострадавшего дома были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Интересное

Самое громкое пророчество Жириновского о России: «великое обнуление» и судьбоносный 2050 год

СВО завершится, НАТО развалится, а Россия станет сверхдержавой. Что предсказал политик на ближайшие годы и десятилетия.
Темы
Общество

Высокая трава во дворах и вблизи автодорог Рязани стала причиной критики со стороны Павла Малкова

В начале заседания глава региона обратил внимание на критическую ситуацию с содержанием придорожных территорий и дворовых пространств.
Общество

Рязанцев ждет масштабное отключение воды ночью и днем 24 июня

МУП «Водоканал города Рязани» объявило о проведении плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения. В связи с этим подача холодной воды будет временно прекращена в ночное и дневное время.
Новости России

Пенсионерка рассказала, как спасала внуков от торнадо в Свердловской области

Страшные подробности пережитого стихийного бедствия раскрыла 66-летняя жительница города Кушва Свердловской области Татьяна. Женщина рассказала, как во время смерча 22 июня она едва не лишилась дома и спасала внуков от летящих осколков и обломков.
Общество

«Р-энергия» напоминает рязанцам о сроках передачи показаний счетчиков

«Р-энергия» призывает рязанских потребителей не откладывать передачу показаний приборов учета на последний момент. До окончания срока приема данных за июнь осталось всего два дня.
Общество

Волонтеры спасли двух заблудившихся пенсионеров в Рязанской области

22 июня рязанские волонтеры помогли вернуться домой двум пожилым людям, потерявшимся в разных районах области. Благодаря оперативным действиям поисковиков трагедии удалось избежать.
Общество

В Рязани с 1 июля стартует прием заявлений на компенсацию путевок в детские лагеря

С 1 июля 2026 года в Рязани начинается прием заявлений на выплату компенсации стоимости путевок, которые родители самостоятельно приобрели для своих детей в организации отдыха и оздоровления сезонного действия.
Общество

В Рязанской области 27 июня запретят продажу алкоголя

В Рязанской области, как и в более чем 40 других регионах России, 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Медицина

Рязанские врачи выполнили уникальную реконструкцию сонной артерии собственной веной

Пациент поступил в стационар с тяжелой патологией сонных артерий. Его медицинский анамнез внушал серьезные опасения
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье