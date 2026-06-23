В Рязани мужчины подрались в очереди за бензином на АЗС

На одной из автозаправочных станций на улице Шабулина в Рязани произошел конфликт с дракой между автомобилистами, вынужденными часами стоять в очереди за топливом. Кадры скандала публикует группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

На видео, опубликованном в соцсети, запечатлен момент, когда двое мужчин выясняют отношения с помощью кулаков. Судя по кадрам, конфликт перерос в настоящую потасовку: оппоненты активно размахивают руками и наносят удары ногами. В ходе маневров один из участников драки даже потерял обувь.

Ситуацию удалось разрядить лишь благодаря вмешательству третьего мужчины, который сумел расцепить дерущихся. Что именно стало причиной конфликта — неизвестно. Возможно, виной всему многочасовое ожидание и накаленная атмосфера в очереди за топливом.

Напомним, что в последнее время рязанские АЗС столкнулись с наплывом автомобилистов. Очереди за бензином растягиваются на километры, а время ожидания может составлять несколько часов. В таких условиях даже незначительный повод может спровоцировать серьезный конфликт между водителями, чьи нервы и без того натянуты до предела.

Ранее рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином. Действия одной из автолюбительниц вызвали конфликт. Она громко ругалась на тех, кто пытался вклиниться в поток, и намеренно мешала проезду другим автомобилям. Важно отметить, что женщина не убрала свой автомобиль с дороги, даже когда ей предоставили возможность проехать.

Власти Рязани разъяснили ситуацию с нехваткой бензина на автозаправках. Министерство экономического развития Рязанской области дало официальное объяснение в ответ на сообщения в соцсетях о проблемах с продажей топлива на некоторых АЗС региона.

В министерстве уточнили, что временные ограничения на заправках связаны с сезонным увеличением спроса на бензин. В настоящее время в регионе разгар отпусков, и автовладельцы заправляют машины значительно чаще, чем обычно, что приводит к повышенной нагрузке на отдельные станции.