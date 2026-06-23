Кассирша в Клепиковском округе украла из магазина 53 тысячи рублей

Суд Рязанской области вынес приговор местной жительнице, которая использовала свое рабочее место для систематического хищения денег работодателя. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что преступная схема действовала на протяжении нескольких месяцев. В период с ноября 2025 года по январь 2026 года женщина, работая в одном из розничных торговых объектов Клепиковского округа, регулярно похищала деньги из кассового аппарата.

Чтобы скрыть следы хищения, сотрудница магазина прятала похищенную наличность в свою личную сумку. Рассчитывая на то, что недостача останется незамеченной, женщина продолжала свои противоправные действия до тех пор, пока факт кражи не был выявлен. В результате ее действий магазину был причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 тысяч рублей.

Суд, изучив материалы дела и доказательства, не нашел оснований для снисхождения к подсудимой. Женщина была признана полностью виновной в краже денежных средств.

В качестве наказания суд назначил ей 250 часов обязательных работ.