Общество

Высокая трава во дворах и вблизи автодорог Рязани стала причиной критики со стороны Павла Малкова

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков 23 июня провел очередное заседание Правительства региона, в ходе которого раскритиковал работу муниципалитетов и управляющих компаний по благоустройству территорий. Главной темой обсуждения стала безопасность дорожного движения и работа с обращениями граждан.

В начале заседания глава региона обратил внимание на критическую ситуацию с содержанием придорожных территорий и дворовых пространств. По словам губернатора, во многих населенных пунктах области до сих пор не скошена высокая трава и не обрезаны разросшиеся кустарники.

Павел Малков подчеркнул, что подобная халатность создает прямую угрозу безопасности: заросли существенно снижают видимость на дорогах и во дворах, повышая риск дорожно-транспортных происшествий.

Губернатор дал строгое поручение главам муниципалитетов в кратчайшие сроки привести вверенные территории в надлежащий вид. Кроме того, Павел Малков поручил Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Рязанской области провести масштабную проверку и разъяснительную работу с управляющими компаниями, которые обязаны следить за порядком на придомовых территориях.

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