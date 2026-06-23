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Общество

Рязанцев ждет масштабное отключение воды ночью и днем 24 июня

Анастасия Мериакри
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МУП «Водоканал города Рязани» объявило о проведении плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения. В связи с этим подача холодной воды будет временно прекращена в ночное и дневное время.

Из-за ремонта водопровода 23 июня 2026 года с 22:00 до 6:00 следующего дня подача холодной воды будет приостановлена. В зону ночного отключения попали важные транспортные и социальные объекты, включая ЖД вокзал «Рязань-1» и конгресс-отель «Альянс».

Полный список адресов, где ночью 24 июня не будет холодной воды:

  • — ул. 1-й Вокзальный проезд, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12;
  • — ул. 1-й Пионерский переулок, д. 1а;
  • — ул. 2-й Вокзальный проезд, д. 1, д. 2, д. 3, д. с 5 по 7, д. 6, д. 9;
  • — ул. Вокзальная, д. 5, д. 7, д. 14, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 32а (ОГБПОУ РЖК), д. 34, д. 38, д. 42, д. 55б, д. 61, д. 65, д. 77, д. 85, д. 89, д. 91, д. 6, д. 11, д. 20, д. 24, д. 28а, д. 36, д. 37, д. 41, д. 44, д. 26а (ЖД вокзал «Рязань-1»);
  • — ул. Коммунистический переулок, д. 3, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10;
  • — ул. Комсомольский переулок, д. 1, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 9, д. 10, д. 12, д. 15;
  • — ул. Малое шоссе, д. 3, д. 28;- ул. Первомайский проспект, д. 58, д. 58 корп. 1, д. 64 корп. 1, д. 64 корп. 2, д. 64 корп. 3, д. 66, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2, д. 70/1, д. 72, д. 74 корп. 1, д. 76, д. 76 корп. 1, д. 76 корп. 3, д. 78/93, д. 54 (конгресс-отель «Альянс»).

Уже утром 24 июня, с 09:00 до 17:00, отключение воды ждет жителей другой части города. В это время ремонтники будут обслуживать участки на улицах Бронная, Культуры и Энгельса.

Адреса дневного отключения (24 июня, 09:00 – 17:00):

  • – ул. 1-й Индустриальный переулок, д. 12;
  • – ул. Бронная, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 13а (ЦТП);
  • – ул. Культуры, д. 4, д. 6;
  • – ул. Энгельса, д. 27, д. 29, д. 31, д. 35/7.

Водоканал просит жителей заранее сделать необходимые запасы воды. Подача ресурса будет возобновлена сразу после завершения ремонтных работ.

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