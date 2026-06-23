Фото: МЧС России по Свердловской области
Новости России

Пенсионерка рассказала, как спасала внуков от торнадо в Свердловской области

Анастасия Мериакри
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Страшные подробности пережитого стихийного бедствия раскрыла 66-летняя жительница города Кушва Свердловской области Татьяна. Женщина рассказала, как во время смерча 22 июня она едва не лишилась дома и спасала внуков от летящих осколков и обломков, пишет KP.RU

По словам пенсионерки, в тот день она сидела с внуками. Дети играли во дворе, все было спокойно. Младшего двухлетнего внука незадолго до этого забрала дочь. Буквально через 10 минут после её отъезда началась гроза.

«Я увидела, как летит жесть и доски. Потом смотрю в окно — баня летит. Думаю: «Вот же ужас какой, у кого-то баню снесло». И прямо у меня на глазах эта баня долетела до тополиной рощицы и там рухнула, разлетевшись на куски. Я тогда и подумать не могла, что это моя же баня», — вспоминает Татьяна.

Эпицентр смерча прошел буквально в нескольких метрах от её дома. Поняв это, женщина схватила детей и побежала в спальню. По пути она успела выключить электрический счетчик и все кнопки, опасаясь короткого замыкания.

В спальне семья пережидала самую активную фазу стихии. Внезапно окно разбилось, и осколки полетели прямо на них. Татьяна начала закрывать детей диванными подушками, но шестилетнему внуку всё равно досталось: мальчик получил порезы ног, лица и головы.

«Плакал: «Бабушка, умираю». Кровь хлещет, остановить не могу. Я еще не могла понять, почему так бьет кровь фонтанчиком, а это, оказывается, с моей руки, с пальца. Мне перебило палец, и кровь хлещет, а я не пойму откуда. Я думала, с внука, я больше напугалась за ребенка», — рассказывает женщина.

К счастью, раны оказались не смертельными. В больнице внуку зашили голову и обработали порезы. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, а бабушка называет его героем. Саму Татьяну врачи не понадобились — ей помогла обработать рану знакомая сваха.

Стихия нанесла серьезный ущерб дому пенсионерки. Баня уничтожена полностью, жилому дому требуется капитальный ремонт. Татьяна уже обратилась в администрацию и заполнила анкету о пострадавшем жилье.

«Сказали, что жилое помещение будут восстанавливать — крыши, окна. За счет администрации, за счет государства, этого я не поняла. У нас еще будет собрание вечером. Ну а такие постройки как бани, теплицы и так далее, это уже самим придется. Ну что ж, будем жить так», — говорит Татьяна.

Несмотря на разрушения, женщина решила остаться ночевать в пострадавшем доме. По её словам, пошли слухи о мародерах, и она боится оставлять имущество без присмотра. Сыновья помогли затянуть крышу пленкой, чтобы защитить дом от дождя. Их собственные дома тоже пострадали, но не так сильно.

Сейчас жителей Кушвы, чьи дома пострадали от смерча, объединяет одна тревога: они боятся, что надвигающийся дождь зальет остатки имущества, поэтому многие оперативно возводят временные укрытия.

Материал по теме: Тысячи домов остались без света после торнадо в Свердловской области

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