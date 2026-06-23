Очевидцы раскрыли детали падения певца Юкавского в Водоотводный канал

Оперный певец Герман Юкавский перед тем, как упасть в Водоотводный канал в Москве, конфликтовал с группой людей, пишет «МК».

Резонансный случай произошел утром 23 июня на Болотной набережной. По словам очевидцев, заслуженный артист России ругался с мужчинами. Они несильно толкали друг друга и махали руками.

«В какой-то момент вероятный зачинщик ссоры подошел к парапету, перегнулся и полетел в воду. Никто при этом его не толкал», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что 56-летний актер начал кричать в воде, поднимать со дна бутылки и тину, пытаться кидать их в прохожих. На место вскоре прибыли спасатели. Они достали мужчину из воды и передали врачам.

По данным «МК», Юкавский был пьян и с трудом мог объяснить, что с ним произошло. Его отправили в специализированное медучреждение.

Юкавский является солистом Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени. В его репертуаре более полутысячи романсов и песен.