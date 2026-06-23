«Р-энергия» напоминает рязанцам о сроках передачи показаний счетчиков

«Р-энергия» призывает рязанских потребителей не откладывать передачу показаний приборов учета на последний момент. До окончания срока приема данных за июнь осталось всего два дня — показания необходимо передать до 25 числа текущего месяца включительно.

«Р-энергия» предлагает несколько простых и быстрых способов передать показания, не выходя из дома: через «Личный кабинет» на официальном сайте компании по адресу erc.r-energiya.ru, через мобильное приложение «Р-энергия».

Энергетики призывают рязанцев воспользоваться оставшимися днями и передать актуальные показания счетчиков, чтобы получить корректную квитанцию.