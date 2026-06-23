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Новости России

Эксперт Кнутов объяснил цель атаки ВСУ на Центр космической связи в Дубне

Никита Рязанцев
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Попытка дронов ВСУ атаковать Центр космической связи в Дубне связана со стратегическим значением этого объекта для российских систем связи и управления, заявил в беседе с газетой «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов.

Об ударе по центру рассказал накануне военкор Александр Коц. Пострадавших среди его сотрудников нет. Журналист отметил, что этот объект в том числе отвечает за обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи.

«Задача противника — подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», — рассказал Кнутов.

Собеседник издания подчеркнул, что объект в Дубне обеспечивает связь со спутниками, играет важную роль с точки зрения обмена военной и гражданской информацией.

Специалист добавил, что на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. Также им пользуются отдаленные российские регионы, в которых отсутствует интернет и телекоммуникации.

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