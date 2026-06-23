Волонтеры спасли двух заблудившихся пенсионеров в Рязанской области

Поисково-спасательный отряд «Мещера» подвел итоги насыщенного дня: 22 июня рязанские волонтеры помогли вернуться домой двум пожилым людям, потерявшимся в разных районах области. Благодаря оперативным действиям поисковиков трагедии удалось избежать.

Первый вызов поступил в Задубровское сельское поселение Шиловского района. Пожилая женщина ушла в лес и не смогла найти дорогу обратно. Благодаря слаженной работе команды и грамотному ориентированию на местности, пенсионерку удалось найти живой и невредимой.

В тот же день, 22 июня, поисковики отработали еще один вызов. На этот раз поисковые работы велись в селе Криуша Клепиковского района, где потерялся пожилой мужчина. Сотрудники ПСО «Мещера» оперативно выдвинулись на место и успешно обнаружили пенсионера. Мужчина был доставлен домой в целости и сохранности.