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Общество

В Рязани с 1 июля стартует прием заявлений на компенсацию путевок в детские лагеря

Анастасия Мериакри
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С 1 июля 2026 года в Рязани начинается прием заявлений на выплату компенсации стоимости путевок, которые родители самостоятельно приобрели для своих детей в организации отдыха и оздоровления сезонного действия.

В первую очередь прием заявлений начнется для тех родителей, которые ранее, в период с 12 января по 1 мая 2026 года, успели оставить предварительные заявки на предоставление этой меры социальной поддержки.

Подать необходимые документы можно будет двумя способами: лично обратившись в управления образования по предварительной электронной записи или воспользовавшись услугами многофункциональных центров «Мои Документы» (МФЦ). Прием документов продлится вплоть до 15 ноября 2026 года.

Для семей, которые по каким-либо причинам не подали предварительное заявление в весенний период, прием документов с полным пакетом подтверждающих бумаг (чеки, договоры, справки) откроется позже — с 1 октября до 15 ноября.

В администрации города уточняют, что такие обращения будут рассматриваться специалистами управлений образования во вторую очередь. Выплаты по ним будут производиться только после удовлетворения заявлений, поданных в рамках предварительной кампании, и исключительно при наличии свободных средств в городском бюджете.

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