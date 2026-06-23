В Рязанской области 27 июня запретят продажу алкоголя

В Рязанской области, как и в более чем 40 других регионах России, 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение приурочено к празднованию Дня молодежи, сообщает РИА Новости.

В этом году День молодежи отмечается 27 июня. Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам также перенести проведение выпускных вечеров на ближайшую субботу, чтобы совместить праздничные мероприятия и усилить контроль за безопасностью молодежи.

Запрет на продажу алкоголя 27 июня вводится в следующих субъектах Российской Федерации:

Республики: Башкирия, Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, ДНР, ЛНР;

Автономные округа: Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Чукотский;

Города федерального значения: Севастополь;

Края: Хабаровский, Камчатский, Забайкальский;

Области: Амурская, Архангельская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Пензенская, Сахалинская, Смоленская, Тюменская, Запорожская, Херсонская.

Отдельно стоит отметить, что в Санкт-Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В связи с этим масштабным мероприятием в Северной столице также вводится запрет на продажу алкоголя.