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Медицина

Рязанские врачи выполнили уникальную реконструкцию сонной артерии собственной веной

Анастасия Мериакри
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В Рязани врачи отделения сосудистой хирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) провели уникальное оперативное вмешательство, которое спасло 44-летнего мужчину от неминуемого повторного инсульта.

Пациент поступил в стационар с тяжелой патологией сонных артерий. Его медицинский анамнез внушал серьезные опасения: ранее мужчина уже перенес инсульт, страдал от транзиторных ишемических атак и мучился от частых эпизодов потери сознания.

Тщательное обследование выявило катастрофическую картину: правая внутренняя сонная артерия была полностью закупорена, а левая — аневризматически расширена и содержала тромботические массы. Такое состояние создавало колоссальный риск развития повторного нарушения мозгового кровообращения, которое могло стать фатальным.

Консилиум специалистов отделения сосудистой хирургии принял решение о проведении сложнейшей реконструктивной операции. Хирурги удалили пораженный участок левой внутренней сонной артерии. Чтобы восстановить полноценный кровоток, медики использовали фрагмент собственной большой подкожной вены пациента, что позволило избежать отторжения и обеспечило отличную приживаемость трансплантата.

По словам заведующего отделением сосудистой хирургии Сергея Грязнова, именно своевременное оперативное вмешательство позволило предотвратить возможное нарушение мозгового кровообращения и сохранить мужчине не только жизнь, но и ее качество.

Операция прошла без осложнений. В послеоперационном периоде неврологических проблем у пациента не возникло. Сейчас мужчина уже выписан домой и чувствует себя хорошо, он дважды успешно прошел контрольные осмотры у лечащих врачей.

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