Изображение от rawpixel.com на Freepik
Экономика и бизнес

Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 6,6%

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В мае 2026 года годовая инфляция в Рязанской области замедлилась до 6,57%, однако по-прежнему превышает общероссийский показатель (5,31%). Об этом сообщили в отделении Рязань ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. При этом в месячном выражении (к апрелю) цены в регионе показали небольшой рост.

Значительное снижение цен в мае зафиксировано на рынке сыров. Этому способствовали большие запасы продукта и удешевление сырья. Рязанские сельхозпредприятия в прошлом году произвели рекордные за последние 30 лет объемы молока, а в текущем году, по данным статистики, за пять месяцев рост производства составил почти 5%. Дополнительным фактором снижения цен стали майские скидки в торговых сетях.

Неоднородная динамика наблюдалась на рынке электроники. Телевизоры в мае подорожали из-за завершения распродаж и удорожания логистики для ретейлеров. В то же время покупка смартфонов стала более выгодной благодаря укреплению национальной валюты.

Больше всего в мае подорожали услуги, в первую очередь туристические. С началом «высокого» сезона выросли цены на экскурсии по России и отдых на черноморском побережье. Подорожали и зарубежные направления, включая Турцию и страны Средней Азии.

«Зарубежные поездки — непостоянный индикатор, цены на них меняются часто и сильно. И хотя в сравнении с апрелем они подорожали, за год мы видим небольшое снижение, в том числе из-за укрепления рубля», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4,5–5,5% по итогам 2026 года.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Студентка из Рязанской области стала фигурантом уголовного дела за помощь телефонным мошенникам
Следующая статья
Рязанские врачи выполнили уникальную реконструкцию сонной артерии собственной веной

Популярные материалы

Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Транспорт и дороги

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал.
Новости России

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в картеле

Схема предполагала регулярную перепродажу бензина и дизельного топлива по искусственно завышенным ценам.
Новости России

Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Тульской области

После инцидента жители пострадавшего дома были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Интересное

Самое громкое пророчество Жириновского о России: «великое обнуление» и судьбоносный 2050 год

СВО завершится, НАТО развалится, а Россия станет сверхдержавой. Что предсказал политик на ближайшие годы и десятилетия.
Темы
Общество

Высокая трава во дворах и вблизи автодорог Рязани стала причиной критики со стороны Павла Малкова

В начале заседания глава региона обратил внимание на критическую ситуацию с содержанием придорожных территорий и дворовых пространств.
Общество

Рязанцев ждет масштабное отключение воды ночью и днем 24 июня

МУП «Водоканал города Рязани» объявило о проведении плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения. В связи с этим подача холодной воды будет временно прекращена в ночное и дневное время.
Новости России

Пенсионерка рассказала, как спасала внуков от торнадо в Свердловской области

Страшные подробности пережитого стихийного бедствия раскрыла 66-летняя жительница города Кушва Свердловской области Татьяна. Женщина рассказала, как во время смерча 22 июня она едва не лишилась дома и спасала внуков от летящих осколков и обломков.
Общество

«Р-энергия» напоминает рязанцам о сроках передачи показаний счетчиков

«Р-энергия» призывает рязанских потребителей не откладывать передачу показаний приборов учета на последний момент. До окончания срока приема данных за июнь осталось всего два дня.
Общество

Волонтеры спасли двух заблудившихся пенсионеров в Рязанской области

22 июня рязанские волонтеры помогли вернуться домой двум пожилым людям, потерявшимся в разных районах области. Благодаря оперативным действиям поисковиков трагедии удалось избежать.
Общество

В Рязани с 1 июля стартует прием заявлений на компенсацию путевок в детские лагеря

С 1 июля 2026 года в Рязани начинается прием заявлений на выплату компенсации стоимости путевок, которые родители самостоятельно приобрели для своих детей в организации отдыха и оздоровления сезонного действия.
Общество

В Рязанской области 27 июня запретят продажу алкоголя

В Рязанской области, как и в более чем 40 других регионах России, 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Медицина

Рязанские врачи выполнили уникальную реконструкцию сонной артерии собственной веной

Пациент поступил в стационар с тяжелой патологией сонных артерий. Его медицинский анамнез внушал серьезные опасения
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье