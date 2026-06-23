Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 6,6%

В мае 2026 года годовая инфляция в Рязанской области замедлилась до 6,57%, однако по-прежнему превышает общероссийский показатель (5,31%). Об этом сообщили в отделении Рязань ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. При этом в месячном выражении (к апрелю) цены в регионе показали небольшой рост.

Значительное снижение цен в мае зафиксировано на рынке сыров. Этому способствовали большие запасы продукта и удешевление сырья. Рязанские сельхозпредприятия в прошлом году произвели рекордные за последние 30 лет объемы молока, а в текущем году, по данным статистики, за пять месяцев рост производства составил почти 5%. Дополнительным фактором снижения цен стали майские скидки в торговых сетях.

Неоднородная динамика наблюдалась на рынке электроники. Телевизоры в мае подорожали из-за завершения распродаж и удорожания логистики для ретейлеров. В то же время покупка смартфонов стала более выгодной благодаря укреплению национальной валюты.

Больше всего в мае подорожали услуги, в первую очередь туристические. С началом «высокого» сезона выросли цены на экскурсии по России и отдых на черноморском побережье. Подорожали и зарубежные направления, включая Турцию и страны Средней Азии.

«Зарубежные поездки — непостоянный индикатор, цены на них меняются часто и сильно. И хотя в сравнении с апрелем они подорожали, за год мы видим небольшое снижение, в том числе из-за укрепления рубля», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4,5–5,5% по итогам 2026 года.