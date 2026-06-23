Студентка из Рязанской области стала фигурантом уголовного дела за помощь телефонным мошенникам

Сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности 18-летнюю жительницу поселка Тума Клепиковского района. Девушка подозревается в оказании финансовых услуг телефонным мошенникам, помогая им обналичивать украденные у граждан деньги.

В ходе проверочных мероприятий оперативники межмуниципального отдела МВД РФ «Клепиковский» установили, что учащаяся одного из местных учебных заведений занималась неправомерным оборотом средств платежей. По данным полиции, девушка стала жертвой собственной беспечности: в одном из мессенджеров она откликнулась на объявление о «несложном заработке».

Анонимные «работодатели» предложили ей простую схему: получать денежные переводы на свою банковскую карту и оперативно переправлять их на другие счета, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения. Таким образом, школьница стала «дропом» — звеном в цепочке обналичивания средств, украденных мошенниками у доверчивых граждан. Общий оборот теневых финансовых операций, в которых поучаствовала девушка, составил 86 тысяч рублей.

По факту выявленного преступления следователем МО МВД РФ «Клепиковский» в отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерный оборот средств платежей»).

В полиции напоминают, что передача банковской карты или любых других средств электронного платежа третьим лицам в корыстных целях, а также совершение транзакций по чьему-либо указанию, является уголовно наказуемым деянием. Санкция статьи 187 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.