Павел Малков, губернатор Рязанской области
Общество

Павел Малков раскритиковал управляющие компании Рязани за ответы жителям

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел разбор качества ответов на обращения граждан на заседании регионального правительства во вторник, 23 июня. Глава региона отметил прогресс в работе чиновников, но обрушился с критикой на управляющие компании, которые, по его словам, демонстрируют полное отсутствие культуры общения с жителями.

Павел Малков признал, что за последние годы качество официальных ответов на вопросы рязанцев заметно выросло.

«Помню, какие ответы были два-три года назад — бюрократические, просто отписки. Сейчас я вижу нормальные живые ответы, грамотно написанные, без лишнего бюрократизма», — отметил губернатор. Он добавил, что ряд обращений удается решать оперативно, лично связываясь с заявителем.

Однако далеко не все ведомства и организации демонстрируют такой же подход. В числе плохих примеров Павел Малков выделил ответы администрации по состоянию детской площадки в сквере имени Александра Александрова, по вывозу мусора в Борках, а также комитета инвестиций и туризма — по вопросу строительства сухого порта.

Но особый гнев главы региона вызвала работа управляющих компаний. Губернатор привел вопиющий пример: одна из УК в ответ на обращение жителей рекомендовала им при опасности бежать за ключами от укрытия, где стоит вода.

«Такое недопустимо», — подчеркнул Павел Малков, отметив, что подобные советы не только абсурдны, но и могут создать реальную угрозу безопасности граждан в экстренной ситуации.

«Совершенно нет культуры работы с заявлениями у управляющих компаний. Мы включили управляющие компании в программу обработки обращений, но вижу, что культуры работы там нет. Не буду говорить за всех, но пытаются отгородиться формальным ответом, сделать переадресацию», — констатировал губернатор.

По итогам заседания Павел Малков дал поручение Государственной жилищной инспекции Рязанской области сделать кадровые и дисциплинарные выводы в отношении тех управляющих компаний, которые не понимают, как выстраивать коммуникацию с жителями. Глава региона подчеркнул, что УК должны работать на благо граждан, а не отписываться от них.

Губернатор также напомнил, что работа с обращениями и качество ответов — это личная ответственность каждого представителя власти.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» снизила цены на бензин после запросов ФАС
Следующая статья
Студентка из Рязанской области стала фигурантом уголовного дела за помощь телефонным мошенникам

Популярные материалы

Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Транспорт и дороги

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал.
Новости России

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в картеле

Схема предполагала регулярную перепродажу бензина и дизельного топлива по искусственно завышенным ценам.
Новости России

Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Тульской области

После инцидента жители пострадавшего дома были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Интересное

Самое громкое пророчество Жириновского о России: «великое обнуление» и судьбоносный 2050 год

СВО завершится, НАТО развалится, а Россия станет сверхдержавой. Что предсказал политик на ближайшие годы и десятилетия.
Темы
Общество

Высокая трава во дворах и вблизи автодорог Рязани стала причиной критики со стороны Павла Малкова

В начале заседания глава региона обратил внимание на критическую ситуацию с содержанием придорожных территорий и дворовых пространств.
Общество

Рязанцев ждет масштабное отключение воды ночью и днем 24 июня

МУП «Водоканал города Рязани» объявило о проведении плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения. В связи с этим подача холодной воды будет временно прекращена в ночное и дневное время.
Новости России

Пенсионерка рассказала, как спасала внуков от торнадо в Свердловской области

Страшные подробности пережитого стихийного бедствия раскрыла 66-летняя жительница города Кушва Свердловской области Татьяна. Женщина рассказала, как во время смерча 22 июня она едва не лишилась дома и спасала внуков от летящих осколков и обломков.
Общество

«Р-энергия» напоминает рязанцам о сроках передачи показаний счетчиков

«Р-энергия» призывает рязанских потребителей не откладывать передачу показаний приборов учета на последний момент. До окончания срока приема данных за июнь осталось всего два дня.
Общество

Волонтеры спасли двух заблудившихся пенсионеров в Рязанской области

22 июня рязанские волонтеры помогли вернуться домой двум пожилым людям, потерявшимся в разных районах области. Благодаря оперативным действиям поисковиков трагедии удалось избежать.
Общество

В Рязани с 1 июля стартует прием заявлений на компенсацию путевок в детские лагеря

С 1 июля 2026 года в Рязани начинается прием заявлений на выплату компенсации стоимости путевок, которые родители самостоятельно приобрели для своих детей в организации отдыха и оздоровления сезонного действия.
Общество

В Рязанской области 27 июня запретят продажу алкоголя

В Рязанской области, как и в более чем 40 других регионах России, 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Медицина

Рязанские врачи выполнили уникальную реконструкцию сонной артерии собственной веной

Пациент поступил в стационар с тяжелой патологией сонных артерий. Его медицинский анамнез внушал серьезные опасения
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье