Павел Малков раскритиковал управляющие компании Рязани за ответы жителям

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел разбор качества ответов на обращения граждан на заседании регионального правительства во вторник, 23 июня. Глава региона отметил прогресс в работе чиновников, но обрушился с критикой на управляющие компании, которые, по его словам, демонстрируют полное отсутствие культуры общения с жителями.

Павел Малков признал, что за последние годы качество официальных ответов на вопросы рязанцев заметно выросло.

«Помню, какие ответы были два-три года назад — бюрократические, просто отписки. Сейчас я вижу нормальные живые ответы, грамотно написанные, без лишнего бюрократизма», — отметил губернатор. Он добавил, что ряд обращений удается решать оперативно, лично связываясь с заявителем.

Однако далеко не все ведомства и организации демонстрируют такой же подход. В числе плохих примеров Павел Малков выделил ответы администрации по состоянию детской площадки в сквере имени Александра Александрова, по вывозу мусора в Борках, а также комитета инвестиций и туризма — по вопросу строительства сухого порта.

Но особый гнев главы региона вызвала работа управляющих компаний. Губернатор привел вопиющий пример: одна из УК в ответ на обращение жителей рекомендовала им при опасности бежать за ключами от укрытия, где стоит вода.

«Такое недопустимо», — подчеркнул Павел Малков, отметив, что подобные советы не только абсурдны, но и могут создать реальную угрозу безопасности граждан в экстренной ситуации.

«Совершенно нет культуры работы с заявлениями у управляющих компаний. Мы включили управляющие компании в программу обработки обращений, но вижу, что культуры работы там нет. Не буду говорить за всех, но пытаются отгородиться формальным ответом, сделать переадресацию», — констатировал губернатор.

По итогам заседания Павел Малков дал поручение Государственной жилищной инспекции Рязанской области сделать кадровые и дисциплинарные выводы в отношении тех управляющих компаний, которые не понимают, как выстраивать коммуникацию с жителями. Глава региона подчеркнул, что УК должны работать на благо граждан, а не отписываться от них.

Губернатор также напомнил, что работа с обращениями и качество ответов — это личная ответственность каждого представителя власти.