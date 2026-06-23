Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» снизила цены на бензин после запросов ФАС

Сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль» объявила о снижении стоимости топлива на своих заправках. Решение было принято на фоне пристального внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает SHOT.

Компания уже обновила прайс-листы на всех своих станциях. В частности, литр бензина марки АИ-92 теперь предлагается по цене 70,99, а АИ-95 — 79,99 рублей. Дизель же — 84,90, хотя ещё вчера его отдавали за 99,99.

Снижение стоимости произошло после того, как ФАС направила в адрес торгового дома «Нефтьмагистраль» официальный запрос. Ведомство потребовало от сети АЗС предоставить подробную информацию о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, а также данные об объемах их реализации.

Кроме того, антимонопольная служба запросила у компании сведения о рентабельности продаж и экономическое обоснование изменения стоимости топлива. Предоставить всю необходимую информацию «Нефтьмагистраль» должна до 26 июня. Данные запросы направлены в рамках общего мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Сеть осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области.

Ранее появлялась информация, что руководитель компании «Нефтьмагистраль» владеет недвижимостью на сумму около 3 миллиардов рублей. Среди его владений — престижное поместье в одном из элитных коттеджных посёлков под Одинцово и шестикомнатная квартира в московском районе Хамовники.