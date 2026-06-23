Image by Freepik
Новости России

Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» снизила цены на бензин после запросов ФАС

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль» объявила о снижении стоимости топлива на своих заправках. Решение было принято на фоне пристального внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает SHOT.

Компания уже обновила прайс-листы на всех своих станциях. В частности, литр бензина марки АИ-92 теперь предлагается по цене 70,99, а АИ-95 — 79,99 рублей. Дизель же — 84,90, хотя ещё вчера его отдавали за 99,99.

Снижение стоимости произошло после того, как ФАС направила в адрес торгового дома «Нефтьмагистраль» официальный запрос. Ведомство потребовало от сети АЗС предоставить подробную информацию о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, а также данные об объемах их реализации.

Кроме того, антимонопольная служба запросила у компании сведения о рентабельности продаж и экономическое обоснование изменения стоимости топлива. Предоставить всю необходимую информацию «Нефтьмагистраль» должна до 26 июня. Данные запросы направлены в рамках общего мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Сеть осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области.

Ранее появлялась информация, что руководитель компании «Нефтьмагистраль» владеет недвижимостью на сумму около 3 миллиардов рублей. Среди его владений — престижное поместье в одном из элитных коттеджных посёлков под Одинцово и шестикомнатная квартира в московском районе Хамовники.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Президент присвоил Елене Лазаревой звание «Мать-героиня»
Следующая статья
Павел Малков раскритиковал управляющие компании Рязани за ответы жителям

Популярные материалы

Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Транспорт и дороги

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал.
Новости России

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в картеле

Схема предполагала регулярную перепродажу бензина и дизельного топлива по искусственно завышенным ценам.
Интересное

Самое громкое пророчество Жириновского о России: «великое обнуление» и судьбоносный 2050 год

СВО завершится, НАТО развалится, а Россия станет сверхдержавой. Что предсказал политик на ближайшие годы и десятилетия.
Новости России

Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Тульской области

После инцидента жители пострадавшего дома были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Темы
Новости России

Пенсионерка рассказала, как спасала внуков от торнадо в Свердловской области

Страшные подробности пережитого стихийного бедствия раскрыла 66-летняя жительница города Кушва Свердловской области Татьяна. Женщина рассказала, как во время смерча 22 июня она едва не лишилась дома и спасала внуков от летящих осколков и обломков.
Общество

«Р-энергия» напоминает рязанцам о сроках передачи показаний счетчиков

«Р-энергия» призывает рязанских потребителей не откладывать передачу показаний приборов учета на последний момент. До окончания срока приема данных за июнь осталось всего два дня.
Общество

Волонтеры спасли двух заблудившихся пенсионеров в Рязанской области

22 июня рязанские волонтеры помогли вернуться домой двум пожилым людям, потерявшимся в разных районах области. Благодаря оперативным действиям поисковиков трагедии удалось избежать.
Общество

В Рязани с 1 июля стартует прием заявлений на компенсацию путевок в детские лагеря

С 1 июля 2026 года в Рязани начинается прием заявлений на выплату компенсации стоимости путевок, которые родители самостоятельно приобрели для своих детей в организации отдыха и оздоровления сезонного действия.
Общество

В Рязанской области 27 июня запретят продажу алкоголя

В Рязанской области, как и в более чем 40 других регионах России, 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Медицина

Рязанские врачи выполнили уникальную реконструкцию сонной артерии собственной веной

Пациент поступил в стационар с тяжелой патологией сонных артерий. Его медицинский анамнез внушал серьезные опасения
Экономика и бизнес

Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 6,6%

В мае 2026 года годовая инфляция в Рязанской области замедлилась до 6,57%, однако по-прежнему превышает общероссийский показатель (5,31%).
Происшествия

Студентка из Рязанской области стала фигурантом уголовного дела за помощь телефонным мошенникам

По данным полиции, девушка стала жертвой собственной беспечности: в одном из мессенджеров она откликнулась на объявление о «несложном заработке».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье