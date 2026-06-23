Президент присвоил Елене Лазаревой звание «Мать-героиня»

Елена Лазарева из Рязанской области стала обладательницей почётного звания «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал Президент России.
Вместе с мужем Сергеем она воспитывает десятерых детей. Все ребята увлечены музыкой, неоднократно побеждали на всероссийских и международных конкурсах и выступают на сцене Рязанской филармонии. Старшие дети уже получили высшее образование, а младшей дочери исполнилось всего четыре года.
«Поздравляю Елену и всю её большую и талантливую семью с заслуженной наградой!», — поздравил семью губернатор Рязанской области Павел Малков.