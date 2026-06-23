Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Президент присвоил Елене Лазаревой звание «Мать-героиня»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Елена Лазарева из Рязанской области стала обладательницей почётного звания «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал Президент России.

Вместе с мужем Сергеем она воспитывает десятерых детей. Все ребята увлечены музыкой, неоднократно побеждали на всероссийских и международных конкурсах и выступают на сцене Рязанской филармонии. Старшие дети уже получили высшее образование, а младшей дочери исполнилось всего четыре года.

«Поздравляю Елену и всю её большую и талантливую семью с заслуженной наградой!», — поздравил семью губернатор Рязанской области Павел Малков.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязанской области 24 июня ожидается до +25 градусов
Следующая статья
Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» снизила цены на бензин после запросов ФАС

Популярные материалы

Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Транспорт и дороги

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал.
Новости России

ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в картеле

Схема предполагала регулярную перепродажу бензина и дизельного топлива по искусственно завышенным ценам.
Новости России

Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Тульской области

После инцидента жители пострадавшего дома были оперативно эвакуированы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Интересное

Самое громкое пророчество Жириновского о России: «великое обнуление» и судьбоносный 2050 год

СВО завершится, НАТО развалится, а Россия станет сверхдержавой. Что предсказал политик на ближайшие годы и десятилетия.
Темы
Общество

Павел Малков подвел итоги голосования за благоустройство с рекордной явкой почти 132 тысячи человек

На заседании регионального Правительства губернатор Павел Малков озвучил результаты народного голосования за объекты благоустройства, проходившего в рамках федеральных программ «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Общество

В Рязанской области стартует проект «Культурный волонтёрник»

Его суть — привлекать добровольцев для решения конкретных задач по сохранению объектов культурного наследия.
Общество

В России стартовала приемная кампания с рекордным количеством бюджетных мест и «днями тишины»

По всей стране свои двери для абитуриентов открыли 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей, готовых принять будущих специалистов на бюджетной основе.
Общество

На Госуслугах запустили нововведения для абитуриентов

Старт вступительной кампании 2026 года ознаменовался масштабным обновлением комплексного сервиса «Поступление в вуз» на портале Госуслуг.
Общество

Рязань встретила рассвет памяти тысячами свечей у мемориала

В День памяти и скорби Рязань присоединилась к всероссийским траурным мероприятиям.
Спорт

Аншлаг на Рыбатлоне под Рязанью завершился рекордным финишем за 15 минут

В субботу, 20 июня, на Реткинском пруду в пикник-зоне «Жили-были» состоялся второй этап открытого чемпионата по рыболовному спорту «Рыбатлон-2026».
Медицина

Павел Малков поблагодарил Сергея Готье за развитие рязанской трансплантологии

Рязанская область уверенно наращивает компетенции в сфере пересадки органов — об этом Павел Малков заявил на встрече с Сергеем Готье, директором НМИЦ имени Шумакова и главным внештатным трансплантологом Минздрава РФ, прибывшим в регион с рабочим визитом.
Происшествия

Рязанская транспортная полиция разыскивает родных погибшей женщины на станции Павелец

Рязанские транспортные полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь опознать женщину, которая погибла в результате наезда поезда на станции Павелец.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье