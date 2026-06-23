В среду, 24 июня, жителей Рязанской области ждёт переменная облачность. По данным синоптиков, существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха по области составит от +9 до +14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории региона не прогнозируется.

Вместе с тем в большинстве районов сохраняется вероятность происшествий муниципального уровня. Из-за порывистого ветра возможны повреждения линий электропередачи и связи, нарушения в работе транспорта, рост числа ДТП, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций. Не исключены повреждения кровель и локальные сбои в работе коммунальных систем.