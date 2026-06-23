На улице Рыбацкой в Рязани запретят остановку и стоянку транспорта

С 13 июля в Рязани изменится схема движения на улице Рыбацкой. На участке от перекрестка с улицей Свободы до пересечения с проездом Речников вводится полный запрет на остановку и стоянку автомобилей.

В городской администрации пояснили, что данные меры вводятся для повышения безопасности дорожного движения и оптимизации транспортной обстановки на этом отрезке.

В ближайшее время на участке дороги будут смонтированы новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». Они будут действовать в сочетании с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», поэтому машины нарушителей рискуют отправиться на штрафстоянку. Автомобилистов просят заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов.