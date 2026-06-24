Администрация Рязани прокомментировала строительство в районе Михайловского шоссе

Ход строительства в районе Михайловского шоссе в Рязани прокомментировала городская администрация. Ранее в соцсетях появилась информация, что в месте слияния рек Плетенки и Павловки идут работы. Рязанцы выразили беспокойство.

По данным мэрии, в районе Михайловского шоссе ведётся строительство жилого квартала «Ривер‑парк». Компания «РП‑Строй 57» получила разрешение на строительство в 2024 году. Все документы застройщика в порядке. Земельный участок принадлежит компании на правах частной собственности.

В 2025 году с застройщиком был заключён договор аренды на благоустройство прилегающего участка, включающее размещение малых архитектурных форм. Сейчас проводится санитарная прочистка от сорной поросли. После завершения этого этапа порубочные остатки вывезут и приступят к дальнейшим работам.

Специалисты администрации выезжали на место. Работы ведутся в разрешённых границах участка. Проход вдоль реки останется свободным.