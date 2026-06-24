Рязанка поблагодарила медиков скорой помощи за профессионализм и душевное тепло

Перед болезнью все равны — скорая помощь придет на выручку каждому. Историю благодарности местной жительницы в адрес медицинской бригады опубликовала пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Рязанка Наталья вызвала неотложку для своего супруга. Ситуация была критической: у мужчины диагностировали гипертонию и повышенный уровень сахара в крови. Однако сильнее всего женщину напугало состояние ног мужа, которые она увидела после возвращения с дачи. Заметив потемневшие ступни, рязанка заподозрила самое худшее — развитие гангрены.

На вызов оперативно прибыла бригада в составе врача Светланы Егоровой и фельдшера Любови Акимовой. Медики провели комплексный осмотр пациента: измерили артериальное давление, оперативно сделали анализ крови на сахар, ввели необходимое обезболивающее вещество и тщательно обследовали вены на ногах. В результате осмотра страшный диагноз не подтвердился.

Наталья отметила не только высокий профессионализм и точность действий специалистов, но и их искреннюю доброжелательность, которая помогла ей справиться со стрессом в самый тяжелый момент. Рязанка подчеркнула, что такое чуткое отношение к пациентам идет от самого сердца.

Рязанка выразила огромную благодарность Светлане Егоровой и Любови Акимовой за их мастерство, понимание и душевное тепло, добавив, что теперь она на личном опыте убедилась — экстренная служба всегда готова прийти на помощь каждому.