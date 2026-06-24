Происшествия

В Рязани на иностранца завели уголовное дело за поддельную миграционную карту

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по региону выявили факт использования подложного документа. Нарушителем оказался 36-летний гражданин одного из государств Средней Азии, фактически проживающий в Московской области.

Иностранец обратился в отдел иммиграционного контроля для проверки документов. Во время изучения предъявленной им миграционной карты у сотрудников ведомства возникли сомнения в ее подлинности. Полицейские изъяли бланк и передали его специалистам экспертно-криминалистического подразделения. Проведенное исследование подтвердило, что оттиск печати на документе является фальшивым.

По предварительным данным, поддельную карту мужчина купил у неизвестного лица.

На основании собранных материалов проверки дознаватель ОМВД России по Советскому району города Рязани возбудил в отношении иностранного гражданина уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанка поблагодарила медиков скорой помощи за профессионализм и душевное тепло
Следующая статья
«МК»: экс-бойца ЧВК «Вагнер» задержали за изнасилование матери его детей

Популярные материалы

Новости России

Невестка Михаила Ножкина рассказала, как он умер у нее на руках

Народный артист РСФСР, актер и поэт Михаил Ножкин в...
Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Новости Касимова

Обстоятельства гибели работника при чистке навоза выясняют в Касимовском округе 

Обстоятельства случившегося прокомментировала руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.
Транспорт и дороги

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал.
Общество

Одиннадцать рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Губернатор поздравил всех отличившихся выпускников, их родителей и преподавателей с отличными результатами и пожелал ребятам успехов при поступлении в высшие учебные заведения.
Темы
Транспорт и дороги

На Московском шоссе в Рязани заметили новую камеру фиксации нарушений ПДД

По словам очевидца, дорожную камеру установили примерно в 100 метрах после автозаправочной станции «Полный бак».
Новости кино и ТВ

Юрий Стоянов оценит юмор в новом сезоне шоу «Звёзды» НТВ и VK Видео

В новом сезоне формат немного изменится. Команд станет больше, как и звёздных наставников. «Фестиваль» будет разделён на три части
Общество

В Рязанской области зафиксирован рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по физике

В прошлом году высший балл по физике смогли получить семь человек.
Новости Касимова

Выпускник из Касимова Егор Шалин сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

В руководстве округа подчеркнули, что стобалльный результат стал закономерным итогом многолетней систематической работы, целеустремленности и ответственного отношения юноши к учебному процессу.
Общество

60-тысячным пользователем Единой цифровой карты жителя Рязанской области стал 89-летний рязанец

Владимиру Прохорову вручили сертификаты для покупок на маркетплейсе и в магазине электроники на общую сумму 80 тысяч рублей от ВТБ и оператора проекта, компании «Ресурсы Партнеров Рязань».
Новости России

В автомагазинах Москвы раскупили канистры для топлива

Торговцы в розничных точках отмечают, что запасы товара на складах исчерпаны, и приобрести дефицитную тару сейчас можно преимущественно в интернете у спекулянтов.
Происшествия

Женщину с наркотиками на 4 млн рублей задержали рязанские полицейские

Оперативники выяснили, что подозреваемая транспортировала оптовую партию «синтетики» из Московской области в Рязань, собираясь организовать четыре тайника с криминальным товаром.
Общество

В Ухоловском округе в подвале администрации нашли вековые метрические книги

Метрические книги представляют собой рукописные реестры, в которые священнослужители более века назад детально заносили сведения о рождениях, венчаниях и отпеваниях местных жителей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье