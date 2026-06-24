В Рязани на иностранца завели уголовное дело за поддельную миграционную карту

В Рязани сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по региону выявили факт использования подложного документа. Нарушителем оказался 36-летний гражданин одного из государств Средней Азии, фактически проживающий в Московской области.

Иностранец обратился в отдел иммиграционного контроля для проверки документов. Во время изучения предъявленной им миграционной карты у сотрудников ведомства возникли сомнения в ее подлинности. Полицейские изъяли бланк и передали его специалистам экспертно-криминалистического подразделения. Проведенное исследование подтвердило, что оттиск печати на документе является фальшивым.

По предварительным данным, поддельную карту мужчина купил у неизвестного лица.

На основании собранных материалов проверки дознаватель ОМВД России по Советскому району города Рязани возбудил в отношении иностранного гражданина уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года.