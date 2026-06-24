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Новости России

«МК»: экс-бойца ЧВК «Вагнер» задержали за изнасилование матери его детей

Алексей Самохин
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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего уроженца Пензы, бывшего бойца ЧВК «Вагнер», по подозрению в совершении насильственных действий. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, пострадавшей оказалась бывшая сожительница задержанного. Пара познакомилась в 2018 году, однако затем мужчина отправился в зону проведения спецоперации в составе частной военной компании. После возвращения со службы он обосновался в столице. К этому моменту женщина уже состояла в официальном браке с другим человеком, но возобновила отношения с прежним партнером.

Около года назад у пары родилась двойня. Мать приняла решение записать близнецов на законного супруга, отказавшись официально признавать отцовство любовника. На этой почве между сожителями регулярно вспыхивали конфликты, которые впоследствии привели к судебному разбирательству.

Очередная встреча родителей детей состоялась в квартире на Волгоградском проспекте. После совместного распития спиртных напитков между ними вновь возникла ссора. По версии следствия, в ходе конфликта мужчина жестоко избил и изнасиловал свою подругу. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. С задержанным жителем Пензы работают столичные следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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