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Происшествия

Рязанец подозревается в неправомерном обороте средств платежей

Алексей Самохин
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Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, в сентябре 2025 года житель Спасского района Рязанской области, действуя из корыстной заинтересованности, предоставил своему знакомому доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для осуществления неправомерных операций с денежными средствами, поступающими на его банковский счет.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление напоминает, что законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ)!

Под электронным средством платежа понимаются эмитированные (предоставленные) в соответствии с законодательством Российской Федерации средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Ответственность за совершение данных преступлений несут лица, достигшие на момент преступного деяния 16-летнего возраста.

Санкцией статьи в зависимости от квалификации преступного деяния предусмотрены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, принудительных работ на срок до 5 лет, ограничения свободы и исправительных работ сроком до 2 лет, обязательных работ на срок 480 часов, штрафа в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 3 месяцев до 5 лет.

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