Фото: vk.com/uholovski_iraion
Общество

В Ухоловском округе в подвале администрации нашли вековые метрические книги

Алексей Самохин
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В Ухоловском муниципальном округе во время проведения работ по расчистке подвальных помещений здания местной администрации были обнаружены старинные метрические книги. Об этом сообщается на официальной странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Метрические книги представляют собой рукописные реестры, в которые священнослужители более века назад детально заносили сведения о рождениях, венчаниях и отпеваниях местных жителей. В администрации подчеркнули, что найденные ветхие документы имеют колоссальное значение для историков, краеведов и специалистов, занимающихся генеалогическими исследованиями. Благодаря этим записям можно будет детально восстановить родословные семей, а также дополнить историю сел и деревень Ухоловского округа.

Все обнаруженные исторические материалы планируется передать на хранение в Государственный архив Рязанской области. Специалисты госархива проведут профессиональную обработку и реставрацию старинных страниц, после чего книги станут официально доступны для исследователей.

В руководстве округа находку назвали большим и значимым событием для сохранения культурного и исторического наследия Рязанского края.

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