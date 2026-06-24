Происшествия

Женщину с наркотиками на 4 млн рублей задержали рязанские полицейские

Алексей Самохин
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В Рязанской области задержали жительницу Подмосковья, занимавшуюся поставками оптовых партий синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.  

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области во взаимодействии с ГУНК МВД России выявили и пресекли противоправную деятельность 51-летней жительницы Московской области. Она выполняла функцию держателя склада —  межрегионального оптового курьера в организованной группировке, занимающейся сбытом наркотиков через сеть Интернет.

Реализуя оперативную информацию, сотрудники УНК УМВД с помощью коллег из Госавтоинспекции на посту ДПС «Дягилевский» в Рязани остановили автомобиль «Ниссан», двигавшийся со стороны Москвы, и задержали находившуюся за рулем неработающую жительницу Подмосковья.

 Скрупулезно досмотрев иномарку, полицейские обнаружили в технологической полости тайник с несколькими упаковками, содержавшими порошкообразные вещества и около 90 таблеток. Исследование показало, что изъятое является наркотическими средствами — производными эфедрона и N-метилэфедрона, а также МДМА (экстази) общей массой 472 грамма.

Оперативники выяснили, что подозреваемая транспортировала оптовую партию «синтетики» из Московской области в Рязань, собираясь организовать четыре тайника с криминальным товаром.

Со слов задержанной, она решила поправить свое материальное положение  и занялась на личном автомобиле перевозкой запрещённых веществ. Предложение о криминальном заработке нашла в мессенджере. Вознаграждение за свою противоправную деятельность получала от нанимателей в криптовалюте.

В результате обыска в квартире задержанной в городе Королеве полицейские обнаружили более 650 граммов «соли» и 200 таблеток МДМА.

Всего оперативники изъяли из незаконного оборота 1 килограмм 231 грамм наркотических средств. Стоимость партии по ценам «черного» рынка превышает 4 млн рублей.

В отношении злоумышленницы следователем Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4. и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах). Подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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