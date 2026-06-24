В автомагазинах Москвы раскупили канистры для топлива

В автомобильных магазинах Москвы зафиксирован острый дефицит канистр для бензина. Несмотря на официальные призывы властей не закупать топливо впрок, емкости полностью раскуплены, а в ситуацию вмешались перекупщики. Об этом сообщает Mash.

За последние несколько недель стоимость канистр выросла на 20–40 % в зависимости от их объема и материала. Так, пятилитровые емкости, которые раньше продавались за 300 рублей, сейчас стоят около 500 рублей, а цена на 20-литровые металлические канистры доходит до 4 тысяч рублей. Торговцы в розничных точках отмечают, что запасы товара на складах исчерпаны, и приобрести дефицитную тару сейчас можно преимущественно в интернете у спекулянтов.

Ажиотаж затронул не только Москву, но и Подмосковье, где на автозаправочных станциях водителям начали отказывать в отпуске бензина в канистры. Тем не менее покупатели массово приобретают как компактные пятилитровые, так и крупные армейские 20-литровые емкости. Одновременно с этим резко вырос спрос на сопутствующие товары: лейки, воронки, шланги, насосы для перекачки горючего и резиновые перчатки. Во многих магазинах профильные аксессуары доступны только по предзаказу с ожиданием до суток, а новые поступления выставляют на витрины прямо в заводской упаковке.

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На фоне сложившейся ситуации сотрудники автомагазинов рекомендуют автовладельцам приобретать топливные корректоры и присадки. По их словам, на теневом рынке участились случаи продажи некачественного горючего, когда разбавленный АИ-92 выдают за более дорогой АИ-95.

Параллельно в Московском регионе фиксируются первые результаты проверок регуляторов. После вмешательства Федеральной антимонопольной службы снизились розничные цены на заправках сети «Нефтьмагистраль»: литр бензина АИ-92 теперь стоит 70,99 рубля, АИ-95 — 79,99 рубля, а стоимость дизельного топлива опустилась до 84,90 рубля (накануне его цена достигала 99,99 рубля). Кроме того, к мониторингу ситуации подключились соседние регионы — УФАС по Калужской области уже предупредило участников рынка о крупных штрафах за попытки организации картельных сговоров.