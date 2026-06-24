Изображение от freepik
Новости России

В автомагазинах Москвы раскупили канистры для топлива

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В автомобильных магазинах Москвы зафиксирован острый дефицит канистр для бензина. Несмотря на официальные призывы властей не закупать топливо впрок, емкости полностью раскуплены, а в ситуацию вмешались перекупщики. Об этом сообщает Mash.

За последние несколько недель стоимость канистр выросла на 20–40 % в зависимости от их объема и материала. Так, пятилитровые емкости, которые раньше продавались за 300 рублей, сейчас стоят около 500 рублей, а цена на 20-литровые металлические канистры доходит до 4 тысяч рублей. Торговцы в розничных точках отмечают, что запасы товара на складах исчерпаны, и приобрести дефицитную тару сейчас можно преимущественно в интернете у спекулянтов.

Ажиотаж затронул не только Москву, но и Подмосковье, где на автозаправочных станциях водителям начали отказывать в отпуске бензина в канистры. Тем не менее покупатели массово приобретают как компактные пятилитровые, так и крупные армейские 20-литровые емкости. Одновременно с этим резко вырос спрос на сопутствующие товары: лейки, воронки, шланги, насосы для перекачки горючего и резиновые перчатки. Во многих магазинах профильные аксессуары доступны только по предзаказу с ожиданием до суток, а новые поступления выставляют на витрины прямо в заводской упаковке.

Материалы по теме: Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином  

В Рязани мужчины подрались в очереди за бензином на АЗС 

ФАС вместе с маркетплейсами блокирует продавцов-спекулянтов топлива 

На фоне сложившейся ситуации сотрудники автомагазинов рекомендуют автовладельцам приобретать топливные корректоры и присадки. По их словам, на теневом рынке участились случаи продажи некачественного горючего, когда разбавленный АИ-92 выдают за более дорогой АИ-95.

Параллельно в Московском регионе фиксируются первые результаты проверок регуляторов. После вмешательства Федеральной антимонопольной службы снизились розничные цены на заправках сети «Нефтьмагистраль»: литр бензина АИ-92 теперь стоит 70,99 рубля, АИ-95 — 79,99 рубля, а стоимость дизельного топлива опустилась до 84,90 рубля (накануне его цена достигала 99,99 рубля). Кроме того, к мониторингу ситуации подключились соседние регионы — УФАС по Калужской области уже предупредило участников рынка о крупных штрафах за попытки организации картельных сговоров.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Женщину с наркотиками на 4 млн рублей задержали рязанские полицейские
Следующая статья
60-тысячным пользователем Единой цифровой карты жителя Рязанской области стал 89-летний рязанец

Популярные материалы

Новости России

Невестка Михаила Ножкина рассказала, как он умер у нее на руках

Народный артист РСФСР, актер и поэт Михаил Ножкин в...
Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Новости Касимова

Обстоятельства гибели работника при чистке навоза выясняют в Касимовском округе 

Обстоятельства случившегося прокомментировала руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.
Транспорт и дороги

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал.
Общество

Одиннадцать рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Губернатор поздравил всех отличившихся выпускников, их родителей и преподавателей с отличными результатами и пожелал ребятам успехов при поступлении в высшие учебные заведения.
Темы
Новости кино и ТВ

Юрий Стоянов оценит юмор в новом сезоне шоу «Звёзды» НТВ и VK Видео

В новом сезоне формат немного изменится. Команд станет больше, как и звёздных наставников. «Фестиваль» будет разделён на три части
Общество

В Рязанской области зафиксирован рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ по физике

В прошлом году высший балл по физике смогли получить семь человек.
Новости Касимова

Выпускник из Касимова Егор Шалин сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

В руководстве округа подчеркнули, что стобалльный результат стал закономерным итогом многолетней систематической работы, целеустремленности и ответственного отношения юноши к учебному процессу.
Общество

60-тысячным пользователем Единой цифровой карты жителя Рязанской области стал 89-летний рязанец

Владимиру Прохорову вручили сертификаты для покупок на маркетплейсе и в магазине электроники на общую сумму 80 тысяч рублей от ВТБ и оператора проекта, компании «Ресурсы Партнеров Рязань».
Происшествия

Женщину с наркотиками на 4 млн рублей задержали рязанские полицейские

Оперативники выяснили, что подозреваемая транспортировала оптовую партию «синтетики» из Московской области в Рязань, собираясь организовать четыре тайника с криминальным товаром.
Общество

В Ухоловском округе в подвале администрации нашли вековые метрические книги

Метрические книги представляют собой рукописные реестры, в которые священнослужители более века назад детально заносили сведения о рождениях, венчаниях и отпеваниях местных жителей.
Происшествия

Рязанец подозревается в неправомерном обороте средств платежей

По данным следствия, в сентябре 2025 года житель Спасского района Рязанской области, действуя из корыстной заинтересованности, предоставил своему знакомому доступ к системам дистанционного банковского обслуживания
Новости России

«МК»: экс-бойца ЧВК «Вагнер» задержали за изнасилование матери его детей

Около года назад у пары родилась двойня. Мать приняла решение записать близнецов на законного супруга, отказавшись официально признавать отцовство любовника.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье