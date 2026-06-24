60-тысячным пользователем Единой цифровой карты жителя Рязанской области стал 89-летний рязанец

Проект «Единая цифровая карта жителя Рязанской области» (ЕЦК) стартовал в 2023 году. Символичный рубеж — 60 тысяч выданных карт — преодолён: юбилейный пластик получил рязанец Владимир Павлович Прохоров. Торжественное вручение состоялось в офисе банка ВТБ. Владимиру Прохорову вручили сертификаты для покупок на маркетплейсе и в магазине электроники на общую сумму 80 тысяч рублей от ВТБ и оператора проекта, компании «Ресурсы Партнеров Рязань».

Для Владимира Павловича, находящегося на пенсии, карта стала удобным инструментом, объединившим сразу несколько повседневных сервисов. Помимо стандартной программы лояльности и оплаты проезда, на его ЕЦК поступают все положенные социальные выплаты и пенсия.

«Этой картой удобно пользоваться при покупках в магазинах, супермаркетах. Продукты покупать и прочие вещи, заправляться на заправке. Кроме того, ЕЦК даёт преимущества при оплате проезда в общественном транспорте», — поделился впечатлениями обладатель 60-тысячной карты.

«Преодоление отметки в 60 тысяч выпущенных карт — это не просто красивая цифра, а лучшее подтверждение востребованности проекта у жителей. ВТБ, как первый федеральный банк, запустивший массовую эмиссию карты жителя в регионе, видит свою миссию в том, чтобы делать повседневную жизнь людей проще и технологичнее. Мы рады поздравить Владимира Павловича Прохорова со статусом обладателя юбилейной карты — вместе с поздравлениями он получил сертификат на 60 000 рублей на покупки на маркетплейсе от нашего банка», — отметила управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

С помощью Единой цифровой карты жители не только оплачивают покупки и проезд в общественном транспорте, но и пользуются региональными мерами поддержки, получают кешбэк и скидки от партнёров программы, приобретают льготные лекарства без бумажного рецепта, оплачивают школьное питание, применяют карту как пропуск в организации и жилые комплексы, а также как электронный читательский билет. С момента запуска проекта с использованием ЕЦК совершено уже более 11 миллионов поездок в общественном транспорте; регион полностью отказался от бумажных льготных проездных, переведя их в полностью цифровой формат.

«Сегодня Единая цифровая карта жителя — это один из самых востребованных цифровых сервисов региона. За три года проект прошел путь от новой инициативы до цифровой платформы, которой ежедневно пользуются тысячи рязанцев. Карта объединяет девять сервисов, а ее возможности продолжаем расширять. Для нас важно, чтобы современные цифровые решения были не просто технологичными, а действительно полезными и удобными для жителей», — прокомментировал министр цифрового развития Рязанской области Максим Соников.

Растущую популярность ЕЦК поддерживают и специальные условия от банков-партнёров, а также программа лояльности «Привет!» от Национальной системы платёжных карт.