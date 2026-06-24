Юрий Стоянов оценит юмор в новом сезоне шоу «Звёзды» НТВ и VK Видео

Стартовали съёмки третьего сезона юмористического шоу телеканала НТВ и VK Видео «Звёзды» (16+) , производством которого занимается Medium Quality Production. Популярные звёзды российской эстрады, телевидения, кино и театра вновь сойдутся в юмористическом батле, в котором не менее звёздное жюри определит победителя и назовёт имя самой смешной звезды России. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне формат немного изменится. Команд станет больше, как и звёздных наставников. «Фестиваль» будет разделён на три части, по итогам каждой путём голосования членов жюри один из коллективов покинет шоу. Оставшимся командам предстоит сразиться в дуэлях: победителей ждёт главная юмористическая битва за звание самой смешной звезды России, определить которую предстоит не менее звёздному жюри. Традиционно призовой фонд составляет 20 млн рублей, большая часть которого будет потрачена в благотворительных целях.

В этом сезоне судейские кресла вновь займут шоумен Гарик Харламов, народный артист России Филипп Киркоров, директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев и ведущая популярного юмористического шоу Олеся Иванченко. К ним присоединится новый звёздный член жюри ― актёр, народный артист России Юрий Стоянов. Ведущим проекта вновь станет Азамат Мусагалиев.

Юрий Стоянов: «Почему я решил принять участие в «Звёздах»? Я не решал — меня пригласили. А согласился потому, что мне очень нравится и сам формат, и эта программа: в ней много смешного, острого, искреннего и профессионального. Я с большим интересом смотрел предыдущие сезоны и даже болел — за всех талантливых людей в этой игре, в том числе за команду Вани Абрамова и за «Казахов». Теперь я смотрю это шоу уже не как зритель, а как член жюри, где каждый говорит то, что действительно думает. Но, если обратить внимание, наши оценки в целом очень похожи — а значит, мы одинаково серьёзно относимся к этому весёлому делу. Мы одинаково ценим умение пройти по краю и не свалиться в пошлость, при этом оставаясь острым и пикантным в своих шутках. Вообще, весь этот жанр — про умение пройти по лезвию, и именно вкус определяет, кто проходит. Вкус и талант. Кто-то срывается, кто-то проходит до конца — как канатоходец. Это очень опасный жанр: в нём, как ни странно, даже искренность может скатиться в пошлость, если она становится приёмом, а не настоящим чувством, которое артист хочет донести».

Гарик Харламов: «Участие в третьем сезоне шоу «Звёзды» в качестве члена жюри — это всегда яркое событие, но в этот раз впечатления оказались особенно сильными. Победа в проекте во многом напоминает лотерею: на начальном этапе все команды могут выглядеть одинаково сильными, но по ходу соревнований всё равно становится видно, кто уступает соперникам. То, что происходит на репетициях, далеко не всегда совпадает с тем, как команда выступает перед залом, где порой случаются совершенно неожиданные вещи. Конечно, одной из моих любимых команд остаётся «Астана», которая отлично проявила себя в первом и втором сезонах и пока ни разу не разочаровала. Однако делать долгосрочные прогнозы пока преждевременно: команд стало больше, а ставки выросли. Атмосфера на площадке невероятная, поэтому посмотрим, чем нас порадует и удивит третий сезон шоу».

Спустя год после одного из самых напряжённых финалов шоу Иван Абрамов и Анатолий Цой вновь встретятся на сцене «Звёзд». В прошлом сезоне их команды ― «Команда мечты» и «Астана» ― шли рука об руку до финальной битвы, исход которой определился буквально в последние секунды голосования. Перед выставлением оценок Филиппом Киркоровым счёт был равным ― обе команды набрали по 22 балла. Именно Киркоров последним из пятёрки судей выставлял оценки: в итоге он отдал три балла команде Цоя и шесть баллов команде Абрамова, что принесло им желанную победу. Анатолий Цой намерен взять реванш после прошлогоднего вице-чемпионства: вместе с рэпером Natan он постарается привести «Астану» к долгожданному триумфу. А Иван Абрамов вместе с «Командой мечты» попробует подтвердить статус действующих чемпионов.

Анатолий Цой: «После прошлого сезона у нас остался незакрытой гештальт, потому что мы всё-таки не выиграли. И, как многие уже говорят, наверное, пора. Я вернулся только с этой целью. Мне безумно нравится проект, нравится команда «Астана». В этот раз я уже, скажем так, часть команды, часть корабля, а наша звезда — Natan. Думаю, он усилил команду, и благодаря ему будет ещё интереснее и смешнее. На мой взгляд, каждый сезон проекта идёт по нарастающей, и этот будет просто мега-бомбическим. Даже не понимаю, куда ещё расти. После прошлого сезона я думал: что ещё можно придумать? Уже столько шуток было, столько всего сделали. Кажется, остаётся только что-то совсем экстраординарное, чтобы снова удивить зрителей и жюри. Но посмотрим, как будет развиваться этот сезон. Надеюсь, всё получится. У нас здесь есть принципиальный соперник — это, конечно, Ваня Абрамов с «Командой мечты». Мы дружим с ребятами, они очень талантливые. Думаю, наше противостояние продолжится и в этом сезоне».

Иван Абрамов: «В этом сезоне мы хотим больше удивлять ходами, чем просто номерами. По большей части стараемся делать что-то новое и расти в собственных шутках — тогда, мне кажется, и зрителю будет интереснее. После победы в прошлом сезоне к результату относимся чуть спокойнее: не гонимся за баллами, а хотим сделать выступления максимально плотными, динамичными и разнообразными. Благо, в команде собрались абсолютно разные люди с разным чувством юмора и взглядом на комедию. Из-за этого у нас, конечно, возникают очень жаркие споры, но в итоге они всегда приводят к чему-то объективному за счёт четырёх субъективных мнений. Если говорить о соперниках, то с учётом подоплёки прошлого сезона для нас, конечно, самые интересные — казахи. Думаю, они будут очень заряжены на чемпионство. При этом в сезоне много новых команд, где есть опытные, состоявшиеся в юморе артисты. А ещё будут мега-звезды стендапа — они будут впервые пробовать себя в ”Звёздах”».

Поборется за победу и победитель первого сезона шоу Денис Дорохов, вернувшийся в этом сезоне к «Регионам». Имена остальных звёздных наставников пока держатся в секрете.

Денис Дорохов: «С первого сезона шоу мы с «Регионами» не расставались. С тех пор мы действительно подружились и много чего сделали вместе. Даже во втором сезоне, когда я был в команде с девчонками, пацаны помогали в написании материала. Плюс ребята участвовали в подготовке моего сольного стендап-концерта. Поэтому наше общение, дружба и совместная работа не прекращались. Тактика у нас одна — сделать максимально смешно. В этом и заключается смысл юмористической программы. А методы, как этого добиться, — это уже те самые муки творчества. Будем искать и пробовать. За время работы с «Женщинами» я научился лучше слушать и понимать себя. И, наверное, в какой-то степени стал лучше понимать жену».