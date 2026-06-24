Павел Малков поздравил выпускников РязГМУ с получением дипломов

В Рязанском государственном медицинском университете прошла церемония вручения дипломов выпускникам среднего звена. Документы об образовании получили фельдшеры, медицинские лабораторные техники, а также старшие медицинские сёстры и братья, которые в ближайшее время приступят к работе в лечебных учреждениях области.
Это событие имеет стратегическое значение для системы здравоохранения. Молодых специалистов уже ждут в больницах и поликлиниках Рязани, в фельдшерско-акушерских пунктах районов и на станциях скорой помощи по всей области, где кадровый дефицит остаётся одним из ключевых вызовов.
«Уверен, многие сегодняшние выпускники свяжут своё профессиональное будущее с Рязанской областью. Со своей стороны продолжим создавать для этого условия и поддерживать молодых медиков», — сказал Павел Малков, обращаясь к новому пополнению медицинского сообщества.