Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков поздравил выпускников РязГМУ с получением дипломов

Олеся Чугунова
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В Рязанском государственном медицинском университете прошла церемония вручения дипломов выпускникам среднего звена. Документы об образовании получили фельдшеры, медицинские лабораторные техники, а также старшие медицинские сёстры и братья, которые в ближайшее время приступят к работе в лечебных учреждениях области.

Это событие имеет стратегическое значение для системы здравоохранения. Молодых специалистов уже ждут в больницах и поликлиниках Рязани, в фельдшерско-акушерских пунктах районов и на станциях скорой помощи по всей области, где кадровый дефицит остаётся одним из ключевых вызовов.

«Уверен, многие сегодняшние выпускники свяжут своё профессиональное будущее с Рязанской областью. Со своей стороны продолжим создавать для этого условия и поддерживать молодых медиков», — сказал Павел Малков, обращаясь к новому пополнению медицинского сообщества.

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