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Новости России

Штрафы до 100 тысяч рублей установили в Московской области за продажу бензина несовершеннолетним

Анастасия Мериакри
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Депутаты Московской областной думы в окончательном третьем чтении приняли закон, устанавливающий штрафы для продавцов за нарушение запрета на реализацию горюче-смазочных материалов несовершеннолетним. Соответствующая инициатива была выдвинута фракцией «Единая Россия», пишет ТАСС.

Как уточнили в региональном отделении партии, размеры санкций будут существенно различаться в зависимости от статуса нарушителя. Для обычных граждан (физлиц) штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, допустивших продажу, сумма вырастет до 50 тысяч рублей. Максимальное наказание ждет юридические лица — владельцы автозаправочных станций будут штрафоваться на 100 тысяч рублей за каждый факт продажи топлива ребенку.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что новые меры ответственности станут логичным продолжением ранее принятого закона, ограничивающего продажу топлива детям.

«По предложению «Единой России» Московская областная дума ранее приняла закон об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь же мы рассмотрели вопрос о введении ответственности», — пояснил спикер.

По его словам, главная цель нововведений — сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием подростков, катающихся на питбайках и мопедах.

Закон предусматривает важное исключение. Покупать топливо на АЗС разрешат подросткам, у которых есть официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами. При этом сотрудники заправок будут обязаны требовать и проверять документы, подтверждающие возраст и наличие водительских прав у юного байкера.

Оба закона — как сам запрет, так и штрафы за его нарушение — начнут действовать одновременно, с 1 сентября 2026 года.

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