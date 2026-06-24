В Рязани 82-летний велосипедист скончался после столкновения с маршруткой

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 23 июня на одной из главных магистралей Рязани. Жертвой аварии стал 82-летний местный житель, передвигавшийся на велосипеде.

По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла примерно в 19:20 напротив дома № 5 по Московскому шоссе. Пожилой мужчина на велосипеде совершил столкновение с маршрутным автобусом «КАВЗ», которым управлял 45-летний житель Рязанского района.

В результате удара 82-летний велосипедист получил серьезные травмы. Бригада скорой медицинской помощи экстренно доставила пострадавшего в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пожилому мужчине не удалось — он скончался в больнице.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, чтобы определить, кто из участников движения нарушил правила дорожного движения.

Это смертельное ДТП стало одним из самых резонансных за прошедшие сутки. В целом на дорогах Рязанской области было зарегистрировано 5 аварий с пострадавшими, в которых 3 человека погибли и еще 2 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, произошло 27 столкновений, повлекших за собой только материальный ущерб.