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В Рязани подвели итоги театрально-концертного сезона

Олеся Чугунова
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В Рязани на пресс-конференции руководители театров и областной филармонии представили итоги завершившегося творческого сезона. Министр культуры региона Екатерина Шуранова поблагодарила коллективы за работу, а также выразила признательность правительству области и администрации города за поддержку в реализации культурных проектов. Спикеры рассказали о премьерах, гастрольных турах, фестивалях и подготовке к юбилейным событиям следующего года.

Минувший театрально-концертный сезон стал одним из самых насыщенных за последние годы. На сценах рязанских театров состоялись десятки премьер, были реализованы масштабные фестивальные проекты, а гастрольная география коллективов охватила южные и северные регионы России, а также новые территории.

Одним из важнейших событий стало завершение первого сезона Рязанского театра балета, который представил 15 постановок и концертных программ, включая «Щелкунчика», «Кармен-сюиту» и «Шопениану». Руководители театров также обсудили новые спектакли на сценах ТЮЗа, Театра кукол и Театра драмы.

Рязанская областная филармония завершила 87-й сезон под девизом «Назад в будущее». Среди ключевых событий — рождение абонемента «Планета Барокко», премьера вокально-хоровой композиции «Анна Снегина» в жанре хорового театра, а также фестивали «Владимир Спиваков приглашает» и XIV «Кремлевские вечера».

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова в минувшем сезоне выступил в Луганске и Донецке, а также завершил большой гастрольный тур по южным регионам страны с программой «Песня не знает границ». Выступления прошли при поддержке ФГБУК РОСКОНЦЕРТ в рамках федеральной программы «Мы — Россия».

Продолжилась активная просветительская работа. В филармонии с авторскими программами выступали приглашенные музыковеды — Иван Соколов, Ярослав Тимофеев и Артем Варгафтик. Директор филармонии Елена Шаповская отметила проведение II Международного фортепианного конкурса русской музыки и создание Молодежной группы Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Руководители театров подчеркнули, что благодаря реализации программы «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья» значительно вырос интерес молодежи к культурным событиям региона. Также были реализованы социально значимые проекты для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова поблагодарила все творческие коллективы за плодотворную работу в завершившемся сезоне.

В предстоящих планах театры и филармония намерены продолжить экспериментальные постановки, расширять гастрольную географию и укреплять просветительские программы. Особое внимание будет уделено подготовке к юбилеям Рязанского ТЮЗа, Театра кукол и Театра драмы, которые будут отмечать в 2027 году.

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