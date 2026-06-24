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Транспорт и дороги

В Рязанской области стартовал капремонт дороги от села Ольхи до Ухолово, длиной 4,9 км

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области начались масштабные работы по капитальному ремонту дороги, соединяющей село Ольхи с поселком Ухолово. Ремонт ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по личному поручению губернатора Павла Малкова.

Участок протяженностью 4,9 километра является частью важной региональной трассы Ухолово–Ясенок–Ибердский. Эта дорога имеет стратегическое значение для местных жителей: по ней проходит школьный автобусный маршрут, она ведет к Покровской церкви, сельскому дому культуры, а также к ряду учреждений, расположенных в районном центре.

Как подчеркнули в правительстве региона, при выборе объектов для ремонта приоритетное внимание уделяется именно трассам, ведущим к социальным объектам. За качеством и сроками выполнения работ осуществляется строгий личный контроль со стороны губернатора.

На данный момент на объекте уже ведутся работы по замене системы освещения. В дальнейшем дорожникам предстоит выполнить полный комплекс мероприятий: укрепить основание дороги, обновить асфальтобетонное покрытие, установить новые дорожные знаки и нанести современную разметку.

Проект рассчитан на два года — полностью завершить все работы планируется в 2027 году.

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