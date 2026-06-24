Актер Сергей Никоненко рассказал о ситуации в Крыму

Среди крымчан нет паники на фоне украинских атак и проблем с поставками топлива, заявил «МК» актер Сергей Никоненко.

Артист рассказал, что регулярно отдыхает в Крыму и не стал изменять этой традиции. Он приехал туда вместе с женой. По его словам, обстановка на полуострове спокойная.

«Паники никакой нет», — подчеркнул Никоненко.

Также актер отметил, что пока не окунулся в Черное море, так как вода еще не прогрелась до комфортной для него температуры.

Никоненко ранее пояснил, что считает Крым родным домом, так как именно там началась его карьера. В 1961 году актер впервые появился в фильме «Сердце не прощает», снятом на Ялтинской киностудии.