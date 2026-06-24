Мошенники запустили новые схемы обмана на фоне ажиотажа вокруг топлива

На фоне ажиотажного спроса на горючее мошенники оперативно адаптировались и запустили новые схемы обмана граждан. Злоумышленники используют панику водителей, предлагая им забронировать бензин или скачать приложения для поиска топлива, однако вместо этого крадут личные данные и заражают смартфоны вирусами.

По данным канала Mash, первая схема построена на желании людей избежать очередей на заправках. Аферисты звонят жертвам от имени крупных нефтяных корпораций и предлагают «забронировать» время для покупки топлива.

Чтобы подтвердить бронь, мошенники просят клиента продиктовать код, который якобы пришел ему в СМС для подтверждения заказа. На самом деле эти цифры являются кодом для входа в Telegram-аккаунт жертвы. Как только аферисты получают доступ к мессенджеру, они взламывают его, крадут личные данные, переписку и могут использовать аккаунт для дальнейшего развода контактов владельца.

Вторая схема разработана эксклюзивно для владельцев смартфонов на базе Android. Пользователям предлагают установить специальное приложение, которое якобы показывает актуальную информацию о наличии топлива на всех АЗС страны.

Однако под видом полезного сервиса скрывается вредоносное программное обеспечение. После установки программа незаметно собирает все конфиденциальные данные с устройства и передает их в облачное хранилище мошенников. Финалом становится взлом банковских приложений, кража средств и последующий шантаж жертвы.

Эксперты отмечают, что уровень подготовки киберпреступников вырос. Для создания фишинговых сайтов и маскировки вредоносных приложений мошенники активно используют нейросетевые инструменты. Искусственный интеллект помогает им создавать максимально качественную и правдоподобную «обертку», которую сложно отличить от настоящих сервисов нефтяных компаний.