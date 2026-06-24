Иностранец лишился земли в Рязанской области по требованию прокуратуры

Прокуратура Рязанской области пресекла факт незаконного владения землей иностранным гражданином. Суд обязал иностранца продать участок в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) села Александрово с публичных торгов.

В ходе плановой проверки исполнения земельного законодательства прокурорские работники выявили серьезное нарушение. Установлено, что еще в 2024 году в собственность иностранного гражданина перешел земельный участок площадью более 450 квадратных метров, расположенный на территории СНТ в селе Александрово.

Ключевой момент заключается в том, что данный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения. Согласно федеральному законодательству, такие земли не могут находиться в собственности иностранных граждан.

Действуя в интересах муниципального образования и в целях соблюдения закона, прокуратура обратилась в суд. Надзорное ведомство потребовало отчуждения земельного участка путем его принудительной продажи с публичных торгов.

Суд, рассмотрев материалы дела, полностью удовлетворил заявленные прокурором исковые требования. Теперь прокуратура района возьмет дело на особый контроль и проследит за тем, чтобы решение было исполнено фактически, а участок сменил владельца в соответствии с законом.