Рязанский рыбак вытащил 13-килограммового карпа-чемпиона 2026 года

Настоящий трофей покорился рязанскому рыболову в конце июня. Заядлый рыбак Дмитрий Хромых на фермерском пруду Радбища, расположенном недалеко от села Тырново, выловил гигантского карпа весом 13,4 килограмма. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По словам самого рыбака, встреча с гигантом не была простой.

«Мы долго боролись с рыбиной – кто кого: соперник оказался достойным, с характером. Но я вытащил все-таки карпа-тяжеловеса на берег», — поделился эмоциями Дмитрий.

Поймав рекордную для себя рыбу, мужчина сделал памятное фото, после чего, следуя принципам спортивной рыбалки (принципу «поймал — отпусти»), вернул гиганта в родную стихию.

«Эмоции просто непередаваемые! Главное ведь в такой рыбалке не сама рыбина, а всплеск адреналина. Я получил здесь мощный заряд бодрости, отдохнул и «перезагрузился», — отметил Хромых.

Выловленный карп уже негласно признан «чемпионом 2026 года» среди местных уловов. Однако, как признаются местные рыбаки, в водах пруда Радбища могут обитать и более крупные особи. По их рассказам, в этом водоеме живет настоящий сазан-рекордсмен весом около 15 килограммов.