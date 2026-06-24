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Новости России

Никас Сафронов рассказал о последней спутнице Михаила Ножкина

Никита Рязанцев
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У народного артиста РСФСР Михаила Ножкина была спутница, которая всегда поддерживала его и была рядом, заявил в беседе с «КП» его друг, художник Никас Сафронов.

Он рассказал, что познакомился с актером больше 30 лет назад. Все это время у них были теплые отношения. В последнее время Ножкин вел закрытый образ жизни.

«У него в последние годы была спутница жизни, которая помогала ему во всем. Он тоже беспокоился за нее», — пояснил Сафронов.

По его словам, у женщины были проблемы со зрением. Однажды артист обратился за помощью к художнику, тот порекомендовал опытного специалиста. Затем пациентке сделали несколько операций, после чего она стала лучше видеть.

«Он был мне очень признателен за это. Ножкин вообще был невероятно благодарным человеком», — добавил собеседник издания.

О смерти артиста стало известно в понедельник, ему было 89 лет.

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Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Он окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады.

Актер сыграл во многих популярных советских кинолентах, среди них «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», Юность Петра», «Освобождение». Также он известен как автор гимна «Бессмертного полка».

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