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Новости России

В Краснодарском крае при крушении вертолета Ми-2 погиб пилот

Анастасия Мериакри
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Трагедия произошла в Славянском районе Краснодарского края. Там потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший работы по обработке сельскохозяйственных полей.

Инцидент произошел вблизи хутора Прикубанский. Воздушное судно, принадлежащее сельхозавиации, упало во время выполнения плановых работ по обработке полей.

В региональном управлении МЧС России подтвердили факт авиакатастрофы и уточнили ее самые тяжелые последствия — пилот вертолета, находившийся на борту в одиночку, погиб. Обстоятельства и причины падения воздушного судна сейчас устанавливаются.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и специалисты. Как сообщили в ведомстве, к работам на месте ЧП привлечены 21 человек и восемь единиц специальной техники. Они занимаются ликвидацией последствий крушения и обеспечением безопасности на прилегающей территории.

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