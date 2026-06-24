Аркадий Фомин: В 2025 году в полном объеме были обеспечены все социальные обязательства перед жителями области

На заседании регионального парламента в среду, 24 июня, депутаты рассмотрели и приняли закон «Об исполнении областного бюджета за 2025 год». Утверждению главного финансового документа предшествовала проверка Контрольно-счетной палаты, публичные слушания с участием общественности, обсуждение на профильном комитете законодательного собрания.

Об основных показателях доложила министр финансов региона Марина Наумова. Доходы в 2025 году поступили в объеме 122 млрд рублей с ростом 10,5 % к 2024 году и превышением прогнозных значений на 2 %. Расходы областного бюджета увеличились на 28,2 млрд рублей и составили почти 130,1 млрд рублей. Было озвучено, что в целом на социальные обязательства региона направлено более 45 млрд рублей или 35% всех расходов областного бюджета. На реализацию 43 региональных проектов в составе 11 национальных проектов было выделено 27,3 млрд рублей (из которых 20,0 млрд рублей – федеральные средства).

«Благодаря участию в национальных проектах в отчетном году продолжилось строительство социально значимых объектов, в том числе новых школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта. В 2025 году были завершены работы по монтажу 22 единиц фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях области, построены и введены в эксплуатацию детская школа искусств, блок начального образования в Сараевской средней общеобразовательной школе, ФОК в г. Рязани и два детских сада, продолжено строительства школы для одаренных детей и других социально значимых объектов. Кроме того, в 2025 году область получила казначейские инфраструктурные кредиты в размере 984 млн рублей, которые были направлены на строительство школы и двух детских садов в развивающихся городских микрорайонах, а также на реконструкцию тепломагистрали в г. Рязани», – сообщила глава профильного ведомства.

В ходе рассмотрения вопроса парламентарии интересовались перспективами увеличения поступлений налога на прибыль, расходованием и перераспределением средств на конкретные объекты и программы, результативностью дополнительного финансирования агропромышленного комплекса, эффективностью реализации экологических проектов.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил коллег, правительство региона за слаженное продуктивное взаимодействие.

«Могу с уверенностью сказать, что ключевые задачи, которые мы перед собой ставили, удалось решить, несмотря на сложности. В 2025 году в полном объеме были обеспечены все социальные обязательства перед жителями области, в том числе по выплате заработной платы, оказанию мер социальной поддержки участникам СВО, семьям с детьми. Совместно с губернатором области Павлом Малковым мы продолжали работу над расширением оказываемой помощи, – прокомментировал Аркадий Фомин. – В региональном бюджете были заложены средства на софинансирование национальных проектов. В результате только за прошедший год построено, реконструировано, отремонтировано и благоустроено более 200 социально значимых объектов. Кроме того, списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, предоставленное регионам по инициативе Президента, позволило направить сэкономленные средства на важнейшие сферы: в частности – на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию системы ЖКХ, обновление подвижного состава общественного транспорта. Мы видим, что все принимаемые нами законодательные решения благодаря финансовой обеспеченности реально работают на улучшение качества жизни рязанцев».

Председатель Комитета по бюджету и налогам областной Думы Сергей Пупков положительно оценил итоги исполнения бюджета за 2025 год, акцентировав внимание, что в довольно непростых условиях региональная экономика в очередной раз продемонстрировала свою устойчивость и по основным ключевым направлениям в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве наблюдалась положительная динамика, превышающая среднероссийские показатели. Это позволило в прошедшем году выполнить запланированные показатели по прогнозу доходов областного бюджета и сформировать переходящие остатки средств, которые были направлены на решение наиболее важных социально значимых задач уже в текущем году.

«Проект закона был внесен губернатором Рязанской области и рассматривался в полном соответствии со всеми установленными законодательством требованиями. Бюджет не был «застывшим монолитом», корректировался 5 раз, что подчеркивает наши приоритеты – социальную ориентированность и обеспечение устойчивого развития региона. По итогам 2025 года отмечается достаточно высокий уровень исполнения годовых бюджетных назначений, предусмотренных на реализацию государственных программ Рязанской области. К примеру, в регионе 6 национальных проектов («Беспилотные авиационные системы», «Международная кооперация и экспорт», «Кадры», «Туризм и гостеприимство», «Семья», «Экологическое благополучие») реализованы на 100%. За прошедший год объем государственного долга сократился на 767,9 млн рублей».

Кроме того, на заседании парламентарии утвердили отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год и внесли изменения в ряд законов.